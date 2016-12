Başbakan Yıldırım Öncüpınar'da mültecilere seslendi

Başbakan Binali Yıldırım, Kilis'in Öncüpınar ilçesinde Suriyeli mültecilere seslendi.



Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Bizler kardeşiz. Bizler aynı peygamberin ümmetiyiz. Suriye-Türkiye kardeştir. Suriyeliler ve Türkler kardeştir.



Suriye'deki acıların bir daha yaşanmaması için Cumhurbaşkanımız çok büyük çaba sarf etti.



İnşallah bu ateşkes kalıcı barışa ve huzura dönüşür, sizin de her şey yoluna girdiğinde memleketinize dönme imkanınız olur.



Nasıl acılar çektiğinizi çok iyi biliyoruz. Halep'in nasıl tarumar edildiğini, nasıl zulme uğradığını çok iyi biliyoruz.



Hepimiz aynı medeniyetin çocuklarıyız. Bizim için Konya, Diyarbakır, Kilis neyse Halep de odur.



Halep'te 46 bin kardeşimizi kurtardık ve İdlib'deki güvenli bölgelere aldık. Şimdi İdlib civarındaki kamplara yerleştiler. Her türlü ihtiyaçları, Türkiye tarafından karşılanıyor. Her türlü yardım malzemesi TIR'larla gönderiliyor, hastaların tedavisi yapılıyor.



Bu zor günler geride kalacak. Dayanışma ve kardeşlikle bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Hem Suriye'de hem Türkiye'de insanların canına kasteden alçakları, teröristleri yok edeceğiz.



Dünyada 65 milyondan fazla insan savaşlar, çatışmalar yüzünden memleketlerini terk etti. Dünyada en fazla mülteci grubunu Suriye oluşturuyor. 5 milyondan fazla insan evini terk etmek zorunda kaldı.



Şunu açıkça söylemek istiyorum: Hiç kimse yoksa Türkiye var. Tayyip Erdoğan var. 80 milyon Türk milleti var."