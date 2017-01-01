Başbakan Yıldırım o silahların menşeini açıkladı!

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde;

YPG'DEN GELEN SİLAHLAR ABD MENŞEİLİ

Maalesef bu tutumu tasvip etmiyoruz. Yurt içindeki terörle mücadelede teröristlerin kullandığı silahların YPG'den gelen Amerika menşeili olduğunu biliyoruz. Yıllardır dost ve müttefik olan Türkiye ile bu meseleyi ele almasını bekliyoruz.

TEHDİT NEREDEN GELİRSE GELSİN...

Ülkemizin Güney sınırlarından vaki olacak her türlü terör hadisesine karşı gereken tedbirleri alırız. Bugün Güneydoğu'da ve Doğu'da yaptığımız terörle mücadelede teröristlerin desteğinin Suriye'den geldiğini biliyoruz.

Tehdit eden nereden gelirse gelsin bu tehdidi bertaraf etme, ülkemizin can ve mal güvenliğini korumak en büyük önceliğimizdir. Suriye'deki masum insanların da terör karşısında korunması bizim, koalisyon güçlerinin, Rusya'nın görevidir. Bu vesile ile 2017'nin ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Fırat Kalkanı'nda operasyon yapan, mücadele eden güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcıları olsun.