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Başbakan Yıldırım o silahların menşeini açıkladı!

Başbakan açıklamalarında terör örgütünün kullandığı silahların, YPG'den gelen ABD menşeili silahlar olduğunu belirterek, 'ABD'nin, yıllardır dost ve müttefiki olan Türkiye ile bu meseleyi ele almasını bekliyoruz' dedi.

Eklenme: 01 Ocak 2017, 01:13
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Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde;

YPG'DEN GELEN SİLAHLAR ABD MENŞEİLİ

Maalesef bu tutumu tasvip etmiyoruz. Yurt içindeki terörle mücadelede teröristlerin kullandığı silahların YPG'den gelen Amerika menşeili olduğunu biliyoruz. Yıllardır dost ve müttefik olan Türkiye ile bu meseleyi ele almasını bekliyoruz.

TEHDİT NEREDEN GELİRSE GELSİN...

Ülkemizin Güney sınırlarından vaki olacak her türlü terör hadisesine karşı gereken tedbirleri alırız. Bugün Güneydoğu'da ve Doğu'da yaptığımız terörle mücadelede teröristlerin desteğinin Suriye'den geldiğini biliyoruz.

Tehdit eden nereden gelirse gelsin bu tehdidi bertaraf etme, ülkemizin can ve mal güvenliğini korumak en büyük önceliğimizdir. Suriye'deki masum insanların da terör karşısında korunması bizim, koalisyon güçlerinin, Rusya'nın görevidir. Bu vesile ile 2017'nin ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Fırat Kalkanı'nda operasyon yapan, mücadele eden güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcıları olsun.

 
EtiketlerbinaliBinali Yıldırım
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1956

Biz teror devleti abd ve ab dahası icimizdeki H ainlerle istiklal savaşı veriyoruz allahım yardımcımız olsun

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Cellat

Babam incirliği kapatmak için wahiy mi bekliyorsunuz neden bu korku tepkini koymazsan abd daha çok bu memlekette insan öldürmeye devam edecek

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Selcuk

Yav arkadas sizde sabur kupusunuz masallah.yav anlayacaklari dilden konussaniza kardesim.bunlar bukadar yuzsuz pkk ya pydye daese destegi verirler sonra utanmadan yok oyle bisey diye cok rahat diyebiliyorlar.artik anlayacaklari dilden konusun kardrsim yeter ya.incirligi kapatin.buyuk elci denen kopegi s....tedin gonderin.sizde bomba batlatin aelmerikanin gobeginde yeter ya.bukadarda gevsek olunmaz...

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tuna orhan

sayin cumhurbaskanim biz abd den korkuyormuyuz bu neyin nesi yahu kapat incirligi ypg yi de suriyeye göm abd incirlikten gitmesse bu bombalar daha cok patlar göz göre göre silah yardimi yapiyor biz muttefikiz diyorsun olacak ismi bu Allah yar yardimcimiz olsun devletimi korusun

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Ahmet Erdem

Başbakanım artık dost demeyin şu domuz Siyonistler enolursunuz şehitlere ayıp harbiden ayıp.

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