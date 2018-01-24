Başbakan Yıldırım o lideri böyle karşıladı

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Nijer Başbakanı Brigi Rafini'yi resmi törenle karşıladı. Çankaya Köşkü'nde, kar yağışı altında gerçekleştirilen resmi tören, iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Nijer Başbakanı Rafini, tören kıtasını selamladı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Rafini tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.Nijer'den Türkiye'ye "Başbakan" düzeyinde ilk ziyareti olma özelliğini taşıyor.

Başbakan Yıldırım ve Rafini daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Karşılama töreninde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, TİKA Başkanı Serdar Çam ve Nijer heyeti de hazır bulundu.

Başbakan Yıldırım'ın mevkidaşı Nijer Başbakanı Rafini'yi resmi törenle karşıladığı sırada Başkent'te yoğun kar yağışı vardı. Konuk başbakanın tercih ettiği beyaz renkteki yerel kıyafeti dikkati çekti.

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KONULAR GÖRÜŞÜLECEK

İkili ilişkilerin ele alınacağı görüşmelerde, ekonomik ve kültürel ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.