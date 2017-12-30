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Başbakan Yıldırım'dan hızlı tren müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul- Edirne arasını 1 saat 15 dakikaya indirecek hızlı tren projesi için ilk kazmanın vurulacağını açıkladı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 16:07
Başbakan Yıldırım'dan hızlı tren müjdesi

Başbakan Yıldırım Edirne'de partisinin kongresinde gündeme ilişkin konuları değerlendirirken bir de proje müjdesi verdi. Başbakan Yıldırım, "Çanakkale 1915 Köprümüz, 2023'ten önce açılacak. Edirne ile Çanakkale bir kez daha kucaklaşacak. Edirne'ye hızlı tren geliyor. 2018 ilk aylarında kazmayı vuruyoruz, temeli atıyoruz. Böylece Edirne-İstanbul arası 1 saat 15 dakika." ifadelerini kullandı.

İstanbul Halkalı ile Edirne hattını bağlayacak ve yeni bir rotada gidecek hızlı trenin saatte 200 km hızla 1 saat 15 dakikalık sürede taşıma yapacak. En az 3 yıl sürecek proje bitiminden itibaren 6 ay boyunca test edildikten sonra hizmete girecek.

SÜRE 1 SAAT KISALACAK

Edirne Valisi Günay Özdemir daha önceden yaptığı açıklamalarda "Hızlı trenin bu sene içerisinde ihalesi yapılacak. 2020 yılında hizmete girdiğinde İstanbul'a ulaşım 45 dakika veya 1 saate düşecek. Çanakkale Köprüsü yapıldığı zaman, Çanakkale'den İstanbul'a gelen ulaşımın yine Keşan-Tekirdağ bölgesinden geçerek İstanbul ve İzmir'le böyle bir bağlantımız olacak. Tarihteki İpek Yolu güzergahları ve ekonomik anlamdaki güzergahlara bakıldığında, Edirne hem hızlı trenle hem de diğer ulaşım araçlarıyla, üçüncü köprünün yapılmasından sonra çok daha dünya ile entegre olmuş şehir olacak" ifadesinde bulunmuştu.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 16:07
  1. Binali Yıldırım
  2. Edirne İstanbul arası
  3. hızlı tren
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