Başbakan Yıldırım Mesut Barzani ile görüştü

İki günlük resmi ziyaret için Irak'a giden Başbakan Binali Yıldırım ziyaretinin ikinci durağı olan Erbil'de IKBY Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve terörle mücadele konusu ele alındı.

Başbakan Yıldırım Mesut Barzani ile görüştü
Eklenme: 08 Ocak 2017, 12:17
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Resmi ziyaret için Irak'a giden Başbakan Binali Yıldırım, ziyaretinin ikinci durağı olan Erbil'e geçti. Burada IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani tarafından karşılanan Yıldırım, ilk olarak Başbakan Neçirvan Barzabi ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Daha sonra IKBY Başkanı Mesud Barzani ile görüşen Başbakan Binali Yıldırım ikili ilişkileri ve terör örgütü PKK ile mücadele konularını ele aldı.





 
EtiketlerIrakPKKBinali YıldırımErbilMesut BarzaniMesud Barzani
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