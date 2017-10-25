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Başbakan Binali Yıldırım: Atılan adımları takdirle karşılıyoruz

Irak Başbakanı İbadi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başbakan Binali Yıldırım, “Federal hükümetin attığı kararlı adımları takdirle karşılıyoruz” dedi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 17:26

Irak Başbakanı İbadi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Irak'taki illegal referanduma ilişkin,"Uluslararası toplumun uyarılarına rağmen, IKBY'nin gerçekleştirdiği gayrımeşru referandum asla tanınmamıştır, kabul edilmemiştir. Sorunların dayatmalar ve tek taraflı oldu bittilerle çözülemeyeceği görülmüştür. Nitekim yanlış hesap Bağdat'tan, Ankara'dan, Tahran'dan dönmüştür. Federal hükümetin attığı kararlı adımları takdirle karşılıyoruz. Atılan bu adımlarda Irak hükümetiyle beraberiz." ifadelerini kullandı.

Başbakan sözlerine şöyle devam etti;

"Kerkük'ün geri alınması ve vilayetin yüzyıllardır hüküm süren, çok etnikli yapısına uygun yönetim mimarisinin hayata geçirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Burada değişik etnik grupların barış içerisinde bir arada yaşaması en büyük arzumuz, dileğimizdir.

HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK, ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bu gayrımeşru referandum sonrasında, Türkiye olarak biz de Iraklı kardeşlerimizin çaresine uyarak aşamalı olarak bazı tedbirleri almış bulunuyoruz. Bundan sonra da alınması gereken her türlü tedbiri birlikte alacağız. Bunu yaparken şuna çok dikkat ettik. Masum insanlar bu referandumun sorumlusu değildir. Dolayısıyla burada yaşayan insanların bedel ödememesine dikkat ediyoruz. Bizim amacımız referandum kararı alan idarecilerin aklı selime dönmesidir."

İBADİ: İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON İÇİNDE OLMALIYIZ

İbadi'nin açıklamalarından satır başları ise şöyle;

"Buraya Türkiye ile ilişkileri en üst düzeye ulaştırmaya geldik. Ekonomik, ticari, kültürel alanların yanı sıra siyasi alanda da işbirliğimizin gelişmesini önemsemekteyiz. Şüphesiz Türkiye ve diğer ülkelerin desteği ile birlikte Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması ve parçalanmasının engellenmesi hayata geçirilmiş oldu. Bizler aynı coğrafyada yaşayan ülkeleriz. Halklarımızın güven içerisinde yaşamasını temin etmeliyiz. Bahsettiğimiz tüm bu alanlarda işbirliği ve koordinasyon halinde olmalıyız. Kalkınma ve gelişmeye odaklanarak, gençlerimizi de bu işe dahil ederek çalışmalıyız."

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 17:26
  1. Binali Yıldırım
  2. İbadi
  3. Kuzey Irak
  4. IKBY
  • UfukUfuk5 sa önce
    Irak ziyaretini iptal edip Irak Başbakanını Ankara'ya çağırdık.
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