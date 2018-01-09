Başbakan Yıldırım, Libya'da kaçırılan vatandaşların yakınlarını kabul etti

BaşbakanBinali Yıldırım'ın TBMM'deki makamında, AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrasında basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.

Kabulde, Dışişleri BakanıMevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Libya'nın Ubari Belediyesi yetkililerince, 3 Kasım 2017'de, silahlı bir grup tarafından bir Türk şirketinin çalışanı üç Türk ile bir Alman vatandaşının kaçırıldığı bildirilmişti.

Başbakan Yıldırım, 14 Aralık 2017'de, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya gelerek konuyu değerlendirmişti.

Yıldırım, görüşmede, Libya makamlarından kaçırılan Türk vatandaşlarının kurtarılması amacıyla gayretlerin artırılması ricasında bulunmuştu.

Serrac da kaçırılan Türk vatandaşlarının kurtarılması için her türlü çabanın gösterildiğini belirtmişti.