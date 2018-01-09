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Başbakan Yıldırım, Libya'da kaçırılan vatandaşların yakınlarını kabul etti

BaşbakanBinali Yıldırım, Libya'da 3 Kasım 2017'de  kaçırılan üç Türk vatandaşının yakınlarını kabul etti.

09 Ocak 2018 Salı 15:07
Başbakan Yıldırım, Libya'da kaçırılan vatandaşların yakınlarını kabul etti

BaşbakanBinali Yıldırım'ın TBMM'deki makamında, AK Parti TBMM Grup Toplantısı  sonrasında basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.

Kabulde, Dışişleri BakanıMevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Libya'nın Ubari Belediyesi yetkililerince, 3 Kasım 2017'de, silahlı  bir grup tarafından   bir Türk şirketinin çalışanı üç Türk ile bir Alman  vatandaşının kaçırıldığı bildirilmişti.

Başbakan Yıldırım, 14 Aralık 2017'de, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)  Olağanüstü Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti  (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya gelerek konuyu  değerlendirmişti.

Yıldırım, görüşmede, Libya makamlarından kaçırılan Türk  vatandaşlarının kurtarılması amacıyla gayretlerin artırılması ricasında  bulunmuştu.

Serrac da kaçırılan Türk vatandaşlarının kurtarılması için her türlü  çabanın gösterildiğini belirtmişti.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 15:07
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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