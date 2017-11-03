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Başbakan Yıldırım konuşuyor - CANLI
Başbakan Yıldırım Erzincan'da konuşuyor.
03 Kasım 2017 Cuma 11:46
Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 11:46
http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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