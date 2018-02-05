Başbakan Yıldırım komutan ile görüşürken ilk kez kullandı

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde milli mühendislik ürünü "PttMessenger" uygulamasıyla ilk kez Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu 2. Ordu'nun Hatay'daki harekat merkezine canlı bağlantı gerçekleştirdi. 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile görüşen Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiğe başarı dileklerini iletti.