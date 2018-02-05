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Başbakan Yıldırım komutan ile görüşürken ilk kez kullandı

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde milli mühendislik ürünü "PttMessenger" uygulamasıyla ilk kez Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu 2. Ordu'nun Hatay'daki harekat merkezine canlı bağlantı gerçekleştirdi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 16:22
Başbakan Yıldırım komutan ile görüşürken ilk kez kullandı

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde milli mühendislik ürünü "PttMessenger" uygulamasıyla ilk kez Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu 2. Ordu'nun Hatay'daki harekat merkezine canlı bağlantı gerçekleştirdi. 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile görüşen Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiğe başarı dileklerini iletti.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 16:22
  1. PttMessenger
  2. 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel
  3. Zeytin Dalı Harekatı
  4. Bakanlar Kurulu toplantısı
  5. Başbakan Binali Yıldırım
  6. Çankaya Köşkü

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