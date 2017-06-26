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Başbakan Yıldırım: Kemal Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'cüler ayakta alkışlıyor

Erzurum'daki bayramlaşma töreninde vatandaşlara hitap eden Başbakan Yıldırım'ın gündeminde Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüş vardı. Kılıçdaroğlu'na 'çıkmaz sokaktasın' uyarısında bulunan Başbakan Yıldırım, "FETÖ'cülerin bölücülerin ayakta alkışladığı yürüyüş milli bir yürüyüş değildir. Sayın Kılıçdaroğlu bu sevdadan vazgeç" dedi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 14:35
Başbakan Yıldırım: Kemal Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'cüler ayakta alkışlıyor

Başbakan Binali Yıldırım, Erzurum'da AK Parti'nin bayramlaşma töreninde vatandaşlara hitap etti.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"FETÖ'ye geçit vermediniz. 15 Temmuz'da demokrasiye sahip çıktınız.

Vatanın birliği için yıllardır bölücü örgüte karşı amansız mücadele veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bayrağımızın onurunu hiç kimse çiğneyemez.

Biz 15 yıldır yürüyoruz. Dün yola çıkanlar gibi değiliz. Milletle yürüyoruz, Türkiye'nin yarınları için yürüyoruz. Ana muhalefet yürümeye başlamış. FETÖ'cülerin bölücülerin ayakta alkışladığı yürüyüş milli bir yürüyüş değildir. Sayın Kılıçdaroğlu bu sevdadan vazgeç. Bu bir çıkmaz sokak.

Bayram sevincimiz acıya dönüşmesin

Bayramda dargınlar barışsın, kucaklaşalım. Yollarda dikkatli olun. Dönüş yolunda kaza geçirmenizi, üzülmenizi istemiyoruz. Sevdiklerinize ulaşın. Bayram sevincimiz acıya dönüşmesin.

Ayrıca Erzurum Spor'u tebrik ediyorum. Arka arkaya büyük başarılara imza attı. Yöneticilerine de teşekkür ediyorum."

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 14:35
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. AK Parti
  4. Erzurum
  5. Kılıçdaroğlu
  6. Ankara
  7. Binali Yıldırım
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