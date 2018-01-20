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Başbakan Yıldırım Kılıçdaroğlu'na harekatı haber verdi

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya’da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Türkiye saati ile 16.50 ’de telefon ile arayarak Afrin’e düzenlenen "Zeytin Dalı" Harekatına ilişkin telefonla bilgi verdi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 19:26
Başbakan Yıldırım Kılıçdaroğlu'na harekatı haber verdi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ hedeflerine karşı operasyonu resmen 17.00'de başlattığını duyurmuştu.

Alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Almanya'da bulunan Kılıçdaroğlu'nu 16.50'de telefonla aradı.

Görüşmede Yıldırım, Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi.

Başbakan Yıldırım'ın, Kılıçdaroğlu ile Türkiye’ye döndükten sonra yüz yüze bir görüşme de yapacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 19:26
  1. Binali Yıldırım
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. CHP
  4. Afrin
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