Başbakan Yıldırım'dan ameliyat olan Kılıçdaroğlu'na telefon
Başbakan Binali Yıldırım, ameliyat olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti15 Şubat 2018 Perşembe 16:58
Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yıldırım, bugün idrar yolları problemine bağlı olarak bir operasyon geçiren Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı.
Sağlık durumu hakkında bilgi alan Başbakan Yıldırım'ın, Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.
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