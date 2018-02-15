Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başbakan Yıldırım'dan ameliyat olan Kılıçdaroğlu'na telefon

Başbakan Binali Yıldırım, ameliyat olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti

15 Şubat 2018 Perşembe 16:58
Başbakan Yıldırım'dan ameliyat olan Kılıçdaroğlu'na telefon

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yıldırım, bugün idrar yolları problemine bağlı olarak bir operasyon geçiren Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı.

Sağlık durumu hakkında bilgi alan Başbakan Yıldırım'ın, Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 16:58
  1. Binali Yıldırım
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • dd59 dk önce
    kılıç dar oğli ne emaliyati olmiş.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

PFDK kararları açıkladı! 8 kulübe...
  1. PFDK kararları açıkladı! 8 kulübe...
  2. Başbakan Yıldırım konuşurken YPG..
  3. Yeni akıllı yüzer iskele suya indirildi
  4. İtalya'nın dev kulüpleri..
  5. Hamit Altıntop'tan flaş açıklama!..
  6. Söz dizisindeki 'Siyon Yıldızı'..
  7. Aliyev’den çok önemli Türkiye..
  8. İşte cehenneme girmesi haram olan kimse
  9. Tillerson kabulü sırasında terör..
  10. Sınıra gidiyorlardı... Büşra'yı kazada..
  11. ''İstanbul’da yaşamak isterdim''
  12. ''Gazetenin en fazla 10 yıl ömrü kaldı''
  13. ABD: PKK'yı onlara karşı..
  14. Yıldırım PKK yandaşı gazeteciye..
  15. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tillerson'ı..
  16. Zaharova'dan YPG/PKK yandaşı..
  17. Şehid Metin Yüksel unutulmadı
  18. Yıldırım ile Merkel'den ortak basın..
  19. Başsavcılıktan tek tip kıyafet..
  20. Sosyal medya teröristlerine baskın!
'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse ne güzel olur'
'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse ne güzel olur'
Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...
Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...
'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
ABD'li bakan Tillerson neye uğradığını şaşırdı
ABD'li bakan Tillerson neye uğradığını şaşırdı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…