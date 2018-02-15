Başbakan Yıldırım'dan ameliyat olan Kılıçdaroğlu'na telefon

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yıldırım, bugün idrar yolları problemine bağlı olarak bir operasyon geçiren Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı.

Sağlık durumu hakkında bilgi alan Başbakan Yıldırım'ın, Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.