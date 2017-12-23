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Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Karabük 6. Olağan İl Kongresi’nin ardından Karabük Valiliğini ziyaret etti.

23 Aralık 2017 Cumartesi 23:02
Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini ziyaret etti

Soğuksu Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen kongre sonrası Başbakan Yıldırım, beraberinde AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ile birlikte Karabük Valisi Kemal Çeber’i makamında ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat Karabük Valiliğinde kalan Başbakan Yıldırım, Vali Çeber’den brifing aldı. Daha sonra Yıldırım, Karabük Üniversitesi’nde Sivil Havacılık Yüksekokulu için Havacılık Eğitim pisti, eğitim hava alanını yapacak olan işadamı Şefik Dizdar ile görüştü.

Başbakan Yıldırım, Ankara’ya hareket etmek üzere Valilikten çıktığı sırada kendisine seslenen 36 yaşındaki Adem Karma’yı yanına çağırarak bir süre görüştü.

Görüşme sonrası gazetecilerin Başbakan’dan ne talep ettiğini sorması üzerine, 15 yıldır partiye hizmet ettiğini söyleyen Karma, iş istemediğini ancak iş noktasında bugüne kadar yaşadığı sorunları anlattığını kaydetti.İHA

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 23:02
  1. Başbakan Yıldırım
  2. AK Parti
  3. Karabük
  4. Karabük Üniversitesi
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