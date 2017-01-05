Başbakan Yıldırım İzmir Valisi'nden bilgi aldı

Başbakan Yıldırım İzmir'deki saldırıyla ilgili Vali Ayyıldız'dan bilgi aldı.

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