Başbakan Yıldırım İzmir Valisi'nden bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım İzmir'deki saldırıyla ilgili Vali Erol Ayyıldız'dan bilgi aldı.
Eklenme: 05 Ocak 2017, 17:17
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Başbakan Binali Yıldırım İzmir'deki saldırıyla ilgili Vali Erol Ayyıldız'dan bilgi aldı.
Başbakan Binali Yıldırım İzmir'deki saldırıyla ilgili Vali Erol Ayyıldız'dan bilgi aldı.
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