Başbakan Yıldırım Irak'taki temaslarını sürdürüyor

Başbakan Binali Yıldırım ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ikili görüşmelerde bulundu.



Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi'ye hitaben, "Geçtiğimiz günlerde yaptığınız 'PKK'nın Irak toprakları üzerinden Türkiye'ye zarar vermesine izin vermeyeceğiz.' şeklindeki açıklamanız bizim için çok önemli. Bundan büyük bir memnuniyet duyduk. Bu da teröre karşı beraber, birlikte neler yapabileceğimizi en iyi şekilde gösteriyor" dedi.



Basına kapalı olan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Başbakan Yıldırım sonrasında, Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği toplantısına katıldı.



Başbakan Binali Yıldırım'ın beraberindeki üst düzey heyetle Irak'a gerçekleştirdiği ziyaretin "iki ülke arasında iş birliği ve koordinasyon alanında olumlu etkileri olacağı" belirtiliyor.



Irak'taki farklı gruplara mensup milletvekilleri, Başbakanın ziyaretini değerlendirdi.



Irak Güçler Birliği Bloku üyesi Sacide Muhammed, "Yıldırım'ın ziyaretinin siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında olumlu yansımaları olacağı gibi, ziyaret iki ülke arasında özellikle terörle mücadelede iş birliğine vesile olacak." dedi.





