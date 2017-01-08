Başbakan Yıldırım Irak'ta cephe hattında

Başbakan Binali Yıldırım IKBY Başkanı Mesud Barzani ile birlikte Peşmerge güçlerinin bulunduğu Zerdek Dağı'ndaki cephe hattında.
Başbakan Binali Yıldırım, IKBY Başkanı Mesud Barzani ile Irak'ın Erbil kentindeki Zerdık Dağı'nda, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele veren Peşmerge güçlerinin yer aldığı cepheyi ziyaret ediyor.
Eklenme: 08 Ocak 2017, 15:33
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Başbakan Binali Yıldırım IKBY Başkanı Mesud Barzani ile birlikte Peşmerge güçlerinin bulunduğu Zerdek Dağı'ndaki cephe hattında.