Başbakan Yıldırım: Irak'la anlaştık

Başbakan Binali Yıldırım, Irak dönüşü Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamarından önemli başlıklar:

Irak'la ortak hedefler konusundan öncelikli konu teröre mücadele. DAEŞ ve PKK'ya karşı mücadelede Irak ile anlaştık.

Bölgedeki terör varlıklarını sona erdirmek için tedbirleri belli bir koordinasyon içinde almış olacağız.

Türkiye güvenliği Irak'tan ayrı düşünülemez. İlişkilerimizde yeni bir dönem başlamış oldu.

FETÖ faaliyetinin sona erdirilmesinde görüş birliği sağlandı.

SİNCAR KONUSUNDA NET MESAJ

Sincar bölgesinde PKK'nın konuşlanması, Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. Bu meseleyi de enine boyuna konuştuk. Ya Irak ve Peşmerge güçleri buradan PKK'lıları çıkaracak ya da Türkiye olmazsa gereğini yapacak. Bu konudaki düşüncemiz, duruşumuz nettir, bunu da bu ziyaret esnasında ifade ettik.

BAŞİKA KAMPI:

Oradaki varlığımız keyfiyetten değil mecburiyetten kaynaklanıyor. Musul'un kurtarılması için oradayız.

ANAYASA GÖRÜŞMELERİ:

Meclis genel kurulunda milletvekilleri parti ve ya şahsı adına söz alır. Vatandaş herkesi dinler kararını verir. MHP'nin hangi oyu vereceği konusunda bir bilgi var mı? Biz AK Parti MHP birlikte yola çıktık. Mecliste'de teklifimizi en iyi şekilde savunacağız.

Sayın Bahçeli verdiği oyun 'evet' olacağını söyleyerek bu konudaki bütün spekülasyonları geride bırakmıştır.