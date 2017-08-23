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Başbakan Yıldırım ilk kez gitti, 4 milyar dolarlık mesaj geldi

Başbakan Yıldırım, Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc ile ortak basın toplantısı düzenledi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:31
Başbakan Yıldırım ilk kez gitti, 4 milyar dolarlık mesaj geldi

Başbakan Binali Yıldırım, "Vietnam, Uzakdoğu'nun bu  bölgesinde son yıllarda çok önemli bir kalkınma hamlesi gerçekleştiriyor. Türkiye  de Vietnam gibi kalkınan dinamik bir ülke. Dolayısıyla iki ülke arasında  benzerlik var. Nüfusları birbirine yakın, büyüme oranları yüksek. 2020'ye kadar  ikili ticaret hacmimizi 4 milyar dolara rahatlıka ulaştırabiliriz, bununla ilgili  potansiyel mevcuttur." dedi.

İki ülkenin, gelecek yıl ilişkilerinin 40'ıncı yılını kutlayacağını hatırlatan Yıldırım, 39 yıl içinde başbakan ve  cumhurbaşkanı düzeyinde karşılıklı ziyaret yapılmamasının büyük bir eksiklik  olduğunu, bu ziyaretle bu eksikliği giderdiklerini söyledi.

Türkiye'den Vietnam'a ziyaret gerçekleştiren ilk başbakan olmanın  mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Yıldırım, "Vietnam, Uzakdoğu'nun bu bölgesinde  son yıllarda çok önemli bir kalkınma hamlesi gerçekleştiriyor. Türkiye de Vietnam  gibi kalkınan dinamik bir ülke. Dolayısıyla iki ülke arasında benzerlik var.  Nüfusları birbirine yakın, büyüme oranları yüksek. 2020'ye kadar ikili ticaret  hacmimizi 4 milyar dolara rahatlıkla ulaştırabiliriz, bununla ilgili potansiyel  mevcuttur." diye konuştu.

Yıldırım, ziyaretin Vietnam ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni  bir dönemin başlangıcı olacağını umut ettiğinin altını çizerek, şu  değerlendirmede bulundu:

"Uluslararası ve bölgesel konularda, özellikle doğu ve güney denizinin  kullanımıyla ilgili konularda görüş birliği içinde olduğumuzu ifade etmek  isterim. Denizlerin, insanlığın ortak mirası olarak diyalog ve barış içinde  kullanılması önemli. Sayın Başbakan ve heyeti ile çok verimli görüşmeler  gerçekleştirdik. Ulaştırmadan eğitime, denizcilikten ticarete, savunma ve bütün  alanlarda iş birliği imkanlarımızı ele aldık ve değerlendirdik. Bu konuların daha  da geliştirilmesi için birtakım anlaşmaları da bu ziyaret vesilesiyle imzalamış  bulunuyoruz. Çifte vergilendirmenin önlenmesi, yatırımların karşılıklı teşvik  edilmesi, kolaylaştırılması konusunda gerekli düzenlemeler yapıldı ve bunun  uygulaması konusunda çalışmaya devam edeceğiz."

Türkiye ve Vietnam'ın konumları itibarıyla birbirleri için kendi  coğrafyalarında birer fırsat kapısı özelliği taşıdığını anlatan Yıldırım,  Vietnam'la ilişkileri her alanda geliştirme kararlılığında olduklarını dile  getirdi.

Yıldırım, Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc'u kısa süre içinde  Türkiye'de görmekten memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:31
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