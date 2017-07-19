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Başbakan Yıldırım İbadi ile görüştü! "Türkiye ile işbirliğine hazırız"

Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile telefonda görüşerek Musul operasyonu için tebriklerini iletti.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 23:26
Başbakan Yıldırım İbadi ile görüştü! "Türkiye ile işbirliğine hazırız"

Yıldırım, İbadi ile görüşmesinde terörle mücadele dahil yakın bölgeki gelişmeler kapsamında Irak Hükümetiyle işbirliğinin sürdürülmesinde kararlı olunduğunu muhatabına ifade etti.

IRAK HÜKÜMETİNE MUSUL TEBRİĞİ

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Başbakan Yıldırım'ın Musul'un ahiren DEAŞ'tan kurtarılması çerçevesinde Irak Hükümetini tebrik ettiği, tahrip edilen tarihi şehrin yeniden imarına Türkiye'nin katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladığı açıklandı.

Görüşmede terörle mücadele dahil yakın bölgeki gelişmeler kapsamında Irak Hükümetiyle işbirliğinin sürdürülmesinde kararlı olunduğunun ifade edildiği kaydedildi.

İBADİ: İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ

Irak Başbakanı İbadi'nin ise Türkiye ile her alanda işbirliğine hazır olunduğunu belirttiği , Irak'ın kuzeyindeki gelişmelere ilişkin bilinen tutumlarını aktardığı bildirildi.

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 23:26
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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