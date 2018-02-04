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Başbakan Yıldırım Hatay'da şehit cenazesine katıldı

Suriye’nin Afrin kentinden teröristlerce Kilis’e yapılan roketli saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Başbakan Yıldırım, Kırıkhan Şehitliği'nde şehit aileleri ile bir araya geldi ve Yıldırım'ın zaman zaman duygulandığı görüldü.

04 Şubat 2018 Pazar 16:12
Başbakan Yıldırım Hatay'da şehit cenazesine katıldı

Teröristlerce Suriye’den atılan roketin Kilis’e düşmesi sonucu hudut bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram şehit olmuştu. 25 yaşındaki şehit için Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Hacı Meryem İçcan Mezarlık Kompleksi’nde bulunan camide cenaze namazı kılındı.

6 çocuklu Mustafa ve Zeycan Bayram çiftinin oğlu olan Bayram’ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Kırıkhan Şehitliği’ne defnedildi. 

Cenazeye Başbakan Binali Yıldırım da katılırken, cenaze töreninde şehidin kardeşlerinin ağabeylerinin şapka ve montunu giydiği görüldü. Cenaze töreninin yapılacağı yerde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Cenaze törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım, şehitlikteki ailelere başsağlığı diledi. Yıldırım'ın bir şehit annesiyle birlikte duygulandığı görüldü.

 

 

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 16:12
  1. suriye
  2. cenaze
  3. başbakan

YORUM YAZ

  • ElifElif59 dk önce
    Ya anlamadığım suriyeden ülkemize geçen o kadar suriyeli erkek var onlar burda kendi ülkelerinin kaygısını çekmiyorlar bizim askerlerimiz şehit oluyor..neden devlet suriyeli askerleri silahlandırıp ülkelerine yollamıyor.neden onlar ülkeleri için savaşmıyor..tamam kadınlar çocuklar yaşlılar kalsın ama erkekleri gitmeli
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