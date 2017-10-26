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Başbakan Yıldırım Habur'a alternatif güzergahı açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, Somali Başbakanı ile düzenlediği basın toplantısında İbadi ile görüşmesinde Habur’a alternatif güzergahın ele alındığını söyledi.

26 Ekim 2017 Perşembe 15:44
Başbakan Yıldırım Habur'a alternatif güzergahı açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ile görüştü. Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, ''Somali'deki kardeşlerimizin orada yaşayan insanların, daha iyi yarınlar için, daha güvenli bir gelecek için ihtiyaçları olan her türlü desteği hükümetinize vermeye devam edeceğiz'' dedi.

HABUR'A ALTERNATİF GÜZERGAH

Başbakan Yıldırım Gazetecilerden gelen soru üzerine Kuzey Irak'ın referandumu donduralım' teklifine de cevap verdi.

Başbakan şunları söyledi;

"Sayın İbadi ülkemize bir ziyaret gerçekleşti. Irak anayasasına göre sınır kapılarının yönetimi merkezi yönetime aittir.Sınır kapılarını Bağdat kontrol etmeli. İbadi ile  Habur’un batısına yeni bir güzergahı görüştük. Yanlış hesap Bağdat’tan döndü. Yapılan tahribat telafi edilemez."

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 15:44
  1. Bağdat
  2. Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri
  3. Binali Yıldırım
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