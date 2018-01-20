Başbakan Yıldırım Genelkurmay Karargahı'nda!

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Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi almak üzere Genelkurmay Karargahı'na gitti.
20 Ocak 2018 Cumartesi 22:17
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Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 22:17
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