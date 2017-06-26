Başbakan Yıldırım Erzurum’da

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Erzurum İl Teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katılmak üzere Erzurum’a geldi. Memleketi Erzincan’dan havayoluyla Erzurum’a gelen Başbakan Yıldırım’ı, havalimanında protokol üyeleri karşıladı. Daha sonra şehir merkezine geçen Yıldırım, vatandaşlarla birlikte öğle namazını Ulu Cami’de kıldı. Namaz sonrasında bayramlaşma programının yapılacağı Havuzbaşı’na geçen Yıldırım’ın buradaki programın ardından Erzurum’dan ayrılacağı belirtildi. Programın yapılacağı bayram çadırına ise Anadolu Ajansı ve TRT dışında hiçbir basın mensubu alınmadı.

Öte yandan, Başbakan’ın gelişinin öncesinde kentin birçok noktasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.