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Başbakan Yıldırım: Ekonominin rabiası...

Başbakan Yıldırım, 'TİM İhracat Haftası 2017' etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat; ekonominin rabiası da bu" dedi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 13:45
Başbakan Yıldırım: Ekonominin rabiası...

Başbakan Binali Yıldırım, "TİM İhracat Haftası 2017" etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat; ekonominin rabiası da bu." dedi.

Yıldırım, "Önümüzdeki 10 yılda en büyük gücümüz, ihracatta ve yatırımda kaydettiğimiz gelişme olacaktır. Bunu niye söylüyorum? Çünkü yılın ilk yarısındaki büyümenin yüzde 3,9'u yatırımlardan ve ihracattan geldi." diye konuştu.

"Türkiye'yi yalnız bölgede değil, dünyada da daha büyük bir ticaret merkezi haline getirmek konusundaki kararlılığımız sürüyor." diyen Yıldırım, "Öncelikle hedefimiz daha rekabetçi, daha fazla katma değer üreten, araştırma geliştirmeyi, yenilikçiliği, markalaşmayı odak rokasına haline getiren bir ekonomik alt yapıyı tesis etmek." ifadesini kullandı.

Yıldırım, şunları söyledi:

"Dünyada yükselen ekonomilerin hangi ekonomiler olacağı belli, inişte olan ekonomiler de belli. Yükselen ekonomiler; batıdan doğuya doğru giden ülkelerde olacak. Bu her yönüyle artık belli olmuştur. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye uzun vadeli yatırım yapılacak ülkelerin başında yer almaktadır. O halde ne yapacağız; durmak yok, üretime ihracata, büyümeye devam. Türkiye'nin önü açık, geleceği aydınlık."

AA

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 13:45
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  3. Ekonomi
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