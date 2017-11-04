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Başbakan Yıldırım devreye girdi

Başbakan Yıldırım, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El Sarraj ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

04 Kasım 2017 Cumartesi 22:43
Başbakan Yıldırım devreye girdi

Başbakan Binali Yıldırım, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El Sarraj ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya'da kaçırılan üç Türk vatandaşın durumu ele alındı.

Başbakan Yıldırım konuyu yakından takip ettiklerini belirterek Türk vatandaşlarının bir an önce kurtarılması için her türlü yardıma hazır olunduğunu belirtti.

TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK

Başbakan Sarraj, Libya makamlarının, kaçırılan üç vatandaşın kurtarılması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini ve en kısa sürede Türk vatandaşlarını kurtarmayı ümit ettiklerini belirterek gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Görüşmede ayrıca, Libya’nın bölünmüşlüğünün aşılarak, bir an önce istikrara kavuşmasına verilen önem bir kez daha vurgulanarak, BM Genel Kurulu’nda açıklanan yeni yol haritasının desteklendiği ifade edildi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 22:43
  1. Binali Yıldırım
  2. Libya
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