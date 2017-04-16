Başbakan Yıldırım: Çıkacak sonuç başımızın tacıdır

Başbakan Binali Yıldırım, "Çıkacak sonuç ne olursa olsun başımızın tacıdır. Milletimizin verdiği karar, en güzel karardır" dedi.

Başbakan Yıldırım: Çıkacak sonuç başımızın tacıdır
Eklenme: 16 Nisan 2017, 11:09

Anayasa değişikliği için halk oylamasında oyunu İzmir'de kullanan Başbakan Binali Yıldırım, "(Halk oylamasından) Çıkacak sonuç ne olursa olsun başımızın tacıdır. Milletimizin verdiği karar, en güzel karardır." dedi.

Kaynak: AA

 
EtiketlerİzmirBinali Yıldırım
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