Başbakan Yıldırım: Çıkacak sonuç başımızın tacıdır

Anayasa değişikliği için halk oylamasında oyunu İzmir'de kullanan Başbakan Binali Yıldırım, "(Halk oylamasından) Çıkacak sonuç ne olursa olsun başımızın tacıdır. Milletimizin verdiği karar, en güzel karardır." dedi.
Kaynak: AA
Anayasa değişikliği için halk oylamasında oyunu İzmir'de kullanan Başbakan Binali Yıldırım, "(Halk oylamasından) Çıkacak sonuç ne olursa olsun başımızın tacıdır. Milletimizin verdiği karar, en güzel karardır." dedi.
Kaynak: AA
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