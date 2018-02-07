Başbakan Yıldırım cenaze törenine katıldı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun 25 yaşında vefat eden oğlu Zerdeşt Miroğlu için Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla Mardin'in Midyat ilçesinin Gelinkaya Mahallesi'ndeki Şehit Er Abdulgafur Aksan Camisi'nde tören yapıldı.