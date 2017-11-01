Başbakan Yıldırım büyüme oranını açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, İslam Ülkeleri İhracat toplantısında "2017'nin ilk yarısında yüzde 5'in üzerinde bir büyüme sağlandı. Kredi Garanti Fonu açtıktan sonra takibe düşen alacaklarda azalma oldu. Bundan böyle Kredi Garanti Fonu sürekli olarak dönen kredilerde kullanmak suretiyle piyasaya, işletmelerimize, üretim yapan firmalarımıza kaynak temin etmeye devam edecek.Ülkemiz ekonomik yönden 3 kat büyüme başarısı gösterdi, ihracatçı sayımız 2 kat arttı" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

"İslam dünyası ile Afrika ile yürüttüğümüz işbirliği neticesinde bugün ülkemiz ekonomik yönden 3 kat büyüme başarısı göstermiştir. 15 yılda 3 kat büyümeden bahsediyoruz. Ticaret rakamlarına bakınca da görüyoruz. 2002'de 36 milyar dolar ihracat yapabilirken bu süre içinde 155 milyar doların üzerine çıkmıştır.

"DAHA ELVERİŞLİ FİNANSMAN İMKANLARI İÇİN ADIM ATILDI"

İhracata destek olma bakımından Güney Kore ile Türkiye aynı düzeyde destek vermektedir. Her 100 liralık ticaretin yüzde 26'sı Eximbank tarafından desteklenmiştir. Daha bu ayın başında Eximbank vasıtasıyla döviz kredilerindeki faiz oranı da düşürülmüş, reel sektöre daha elverişli finansman imkanları için adım atılmıştır.

"ÜLKEMİZ ÇİN VE HİNDİSTAN'DAN SONRA EN YÜKSEK BÜYÜME ORANINA SAHİP ÜLKE KONUMUNA GELMİŞTİR"

2016 3. çereğinde ülkemiz yüzde 4 civarında küçülmüştür. Hızlı karar ve tedbirler sayesinde bu olumsuzluk giderilmiş, 2017'nin ilk yarısında yüzde 5'in üzerinde bir büyüme sağlanmıştır. Çin ve Hindistan'dan sonra en yüksek oranda büyüme sağlayan ülke konumuna gelmiştir. 4 ay bir zaman diliminde bu noktaya nasıl gelindi, burası önemlidir. Buraya gelmemizin arkasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi zamanın ruhunu iyi okumaktan geçiyor.

KREDİ GARANTİ FONU DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEK

Bazen 1 gün, 1 saat geç kaldığınız karar telafisi imkansız bir tarife dönüşebilir. Özellikle kredi garanti fonunun devriye alınması suretiyle, reel sektörümüz, iş alemimiz, kredilendirilmesi konusunda çok büyük rahatlık sağlanmış 220 milyar lira kaynak işletmemize aktarılmıştır. Piyasalardaki nakit sıkıntısı giderilmiştir.

Bu kredi garanti fonu mekanizması başlangıçta o mevzi nakit sıkışıklığını giderilmesi için 2017'nin başında ortaya konulan tedbir olarak ön görülmüştü. Aldığımız yeni karara göre rotatip hale getiriyoruz. Kredi garanti fonu dönen kredilerde piyasalarda işletmelerimize kaynak temin etmeye devam edecek.

"İHRACATÇILARIMIZA 2017 YILINDA 3 MİLYAR NAKİT DESTEK VERDİK"

Bizim işletmelerimiz üreticilerimiz sorumluluklarının farkında, kaynak akışı devam ettikçe daha fazla üretmeye ellerinden geleni yapıyorlar. Yeni destek paketleri ile ihracatçılarımıza 2017 yılında yaklaşık 3 milyar nakit destek vermiş bulunuyoruz. Bu yılın Eylül ayında ilginç olan bir başka göstergede Avrupa Birliği ile ilişkilerimizdeki gerilemeye rağmen yüzde 8 oranında artmıştır. Yaklaşık olarak 6 milyar dolara ulaşmış durumdadır.

Birçok noktalarda ticaret merkezleri kuruyoruz. İhracatçıların işlerini görüp, kolaylaştırıyor. Sayıları artırılacak ve böylece küresel ticaretin çok daha artması ve İslam Ülkeleri'nin payının artırılması.... Nüfusu 2 milyara yaklaşıyor. Ancak, oluşturdukları ticaret hacmi, maalesef potansiyelin çok daha gerisinde.