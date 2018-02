Başbakan Yıldırım: Bu yoldan vazgeçin yoksa...

Başbakan Binali Yıldırım, Ordu Caddesi üzerinde düzenlenen "81 il 81 Anaokulu Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Buradaki konuşmasında, Türkiye'deki okul öncesi eğitimin son 15 yılda 4-5 kat arttığını ve bu projenin de sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyleyen Yıldırım, "Devlet çocuklarımızın ihtiyacı olan okulları yapıyor ancak maşallah genç nüfusuz, okul yaşına gelen çocuklarımız, oldukça fazla bu da bizim için bir yük değil, bizim bir zenginliğimiz. Çünkü petrolünüz olur, biter, taşa, toprağa, binaya yatırım yaparsınız 50-100 sene ömrü var, gelir geçer ama insana yatırım yaparsanız, nesiller boyunca sonsuza kadar devam eder." diye konuştu.

Açılışı yapılacak anaokuluna Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Bab'ta şehit olan 1992 doğumlu Piyade Uzman Çavuş Selim Topal'ın adının verildiğini, şehidin annesi Hatice Topal ile babası Salih Topal'ın da açılışta hazır bulunduğunu anlatan Yıldırım, törene katılmaları sebebiyle şehit ailesine teşekkürlerini iletti.

Sivillerle ilgili yalan yanlış karalama propagandası yapanların olaylara tek gözlükle baktıklarını düşündüğünü ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şu harekatın başladığı günden geçen 24 gün içerisinde Hatay'a, Reyhanlı'ya, Hassa'ya, Kırıkhan'a, Kilis'e gittiniz mi? Orada yok olan hayatları gördünüz mü? Orada hastanelerde yatan gazilerimizi, yaralılarımızı ziyaret ettiniz mi? Yıkılan camileri, ibadet ederken, insanların esenliği için ve dünyanın barışı, huzuru için elini semaya açan o mübarek insanların üzerine roketler yağdıran ve o camiyi başlarına yıkanlar, o evleri tahrip edenler, o canlara kıyanları yok sayacaksınız, görmezden geleceksiniz, başka ülkelerin başka yerlerde yaptıkları mezalimin fotoğraflarını 'sivillere katliam' diye takdim edeceksiniz. Öyle şey olmaz.

Buradan o teröristlerin ağa babalarına, sırtını sıvazlayanlara, onların omuzundan Türkiye'ye namlu doğrultanlara söylüyorum, gittiğiniz yol karanlık yoldur, çıkmaz sokaktır, Türkiye'nin dostluğu sizin için önemliyse bir an önce bu yoldan vazgeçin, eğer böyle bir hassasiyetiniz yoksa sonuçlarına da kendiniz katlanırsınız. Bu asil millet en zor şartlarda bile Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de, İstiklal Harbi'nde, uzağa gitmeyelim 15 Temmuz'da bütün alçaklara dersini vermiştir.

Biz her şeye katlanabiliriz, her zorluğa göğüs gerebiliriz, her türlü yoksunluğa karşı sabredebiliriz ama istiklalimize karşı herhangi bir kalkışmaya asla müsamaha göstermeyiz, bu kadar açık ve net söylüyorum. İstiklal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bizim karakterimizdir. Bizim ecdadımız ve biz bunun için yaşadık, asla hiçbir ülkenin esaretine girmedik ama bir şey daha yaptık hiçbir ulusu, hiçbir milleti kendi boyunduruğumuz altına da almadık, böyle bir asil milletiz."

"2019'DA ARTIK SABAHÇI, ÖĞLENCİ SİSTEMİNİ TERK EDECEĞİZ"

Ülkede şimdi çocukların 3 yaşından başlayıp, 6 yaşına kadar okula hazırlık dönemini geçirdiğine değinen Yıldırım, bu şekilde okula gitmeden birçok alanda kendilerini aslında hazır hale getirdiklerini bildirdi.

Güzel bir hizmeti başlatacaklarını anlatan Başbakan Yıldırım, bu okulların yapılmasında, projenin dizaynında emeği geçen bağışçılara ve kurumlara teşekkürlerini iletti.

İnsanın evlatlarına teşekkür etmesinin zor olduğunu belirten Yıldırım, "Açacağımız okulun finansmanını sağlayan da büyük oğlum Bülent Yıldırım'dır. Onu da bu arada zikretmeme müsaade edin." dedi.

Başbakan Yıldırım, eğitim için hedeflerinin bulunduğuna işaret ederek, "Bunlardan en önemlisi 2019'da artık sabahçı, öğlenci sistemini terk edeceğiz ve tek sistem yapacağız. Herhalde 6-7 ilimizde biraz daha sıkı çalışmamız gerekiyor, onun dışındakiler hazır bile. İstanbul'da biraz daha işimiz var, Ankara da toparladı, orada da az da olsa işimiz var. İnşallah bu hedefimizi tutturacağız." değerlendirmesini yaptı.