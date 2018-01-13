Başbakan Yıldırım: Bizim kongrelerimizde masalar sandalyeler havada uçuşmaz

Başbakan Binali Yıldırım, AK PartiNiğde İl Kongresi'ne katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın eşlik ettiği Başbakan Yıldırım, kongre öncesi Süleyman Fethi Caddesi'nde toplanan yaklaşık 2 bin kişiye hitap etti. Niğdeliler ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Yıldırım, "Bizim kongrelerimiz işte böyle bayram yeri gibidir. Bizim kongrelerimizde başkalarındaki gibi masalar sandalyeler havada uçuşmaz. Ay yıldızlı bayraklar dalgalanır, sevgi olur, birlik olur kardeşlik olur. 2019'a hazırlanıyoruz. AK kadrolar 2019' hazır mı?" diye konuştu.

Niğde'nin Ömer Halisdemir'in memleketi olduğunu hatırlatan Başbakan Yıldırım şöyle devam etti:

"Niğde, 15 Temmuz alçak darbe girişiminde şehitlerimizin adeta sembolü oldu. Alçaklara karşı o gece gösterdiği vatan severliğiyle göğsünü siper ederek amaçlarına ulaşmalarına, o girişiminin akamete uğramasında çok büyük fedakarlık, kahramanlık yaptı, bedelini de şehit olarak ödedi. O şimdi peygamberimizin yanında. Allah bütün şehitlerimize, Ömer Halisdemir'e bütün 15 Temmuz şehitlerimize, İstiklal mücadelesindeki, terörle verdiğimiz mücadelede kaybettiğimiz bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Onlar bizim bu ülkede, bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamamız için hayatlarını ortaya koydu. Bize düşen görev de bu ülkeyi daha ileri götürmek, bu milletin yüzünü daha da güldürmektir."

Başbakan Yıldırım ile bakanlar ardından 5 Şubat Spor Salonu'ndaki kongreye katıldı.