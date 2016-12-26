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Başbakan Yıldırım Bahçeli ile görüşecek

Başbakan Yıldırım, MHP lideri Bahçeli​ ile bugün 18.30'da anayasa değişikliği konusunda görüşecek.

Başbakan Yıldırım Bahçeli ile görüşecek
Eklenme: 26 Aralık 2016, 00:24
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Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün bir araya gelecek..

Çankaya Köşkü'ndeki görüşme saat 18.30'da gerçekleşecek.

İki lider görüşmede anayasa değişikliği konusunu ele alacak.

 
EtiketlerBaşbakan Binali YıldırımMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
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