Başbakan Yıldırım Bahçeli ile görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün bir araya gelecek..
Çankaya Köşkü'ndeki görüşme saat 18.30'da gerçekleşecek.
İki lider görüşmede anayasa değişikliği konusunu ele alacak.
Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün bir araya gelecek..
Çankaya Köşkü'ndeki görüşme saat 18.30'da gerçekleşecek.
İki lider görüşmede anayasa değişikliği konusunu ele alacak.
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