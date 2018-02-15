Başbakan Yıldırım AssisTT’yi ziyaret etti
Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye’nin en büyük çağrı merkezi hizmetini sunan Türk Telekom iştiraki AssisTT’in, Erzincan’da 200 kişilik ek istihdamla birlikte hayata geçirdiği yeni hizmet birimini ziyaret etti.15 Şubat 2018 Perşembe 10:04
AssisTT Genel Müdürü Cemil Yıldırım, "Çağrı merkezlerimiz arasında bugüne kadar gösterdiği performans ve başarıyla göz dolduran, uluslararası tasarım ödüllü Erzincan lokasyonunda, yepyeni bir projeyi daha hizmete almanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.
YORUM YAZ