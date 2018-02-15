Başbakan Yıldırım AssisTT’yi ziyaret etti

AssisTT Genel Müdürü Cemil Yıldırım, "Çağrı merkezlerimiz arasında bugüne kadar gösterdiği performans ve başarıyla göz dolduran, uluslararası tasarım ödüllü Erzincan lokasyonunda, yepyeni bir projeyi daha hizmete almanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.