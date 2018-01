Başbakan Yıldırım: Asla ve asla terör kuşağına müsaade etmeyeceğiz

İstanbul'u geceyi gündüze katarak ihya etmeyi sürdürdüklerini ifade eden Yıldırım, "Bir yandan İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, diğer yandan çeşitli bakanlıklarımız, Hükümetimiz olmak üzere günden güne İstanbul'un bir dünya markası şehir olması için yeni eserler inşa ediyor, İstanbul'un eşsiz tarihini gün ışığına çıkartıyoruz. Bugün İstanbul'a olan hizmet sevdamızın ortaya koyduğu eserlerden birini, bu tünellerin açılışını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Tünelin hizmete girmesiyle Şişhane'den, İplikçi'den gelen trafiğin, doğrudan bu tüneller vasıtasıyla Birinci Çevre Yolu ve İkinci Çevre Yolu'na katılacağını kaydeden Yıldırım, "Bugün günlük 4 bin olan miktarı 10 kat artacak ve İstanbul'un bu bölgedeki trafiğine önemli bir rahatlama sağlayacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir, bizim siyasetimiz eser siyasetidir. Zatı alinizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden beri bu böyledir. Sürekli eserler yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Yorulmak nedir bilmeden aziz milletimize hizmet aşkıyla çalışıyoruz. Daha geçen ay sizin katılımınızla beraber Üsküdar-Ümraniye Metrosu'nun açılışını yaptık. Esasında bu metro ilk defa sürücüsüz bir metro, en son teknolojiyle gerçekleştirilen bir hizmet. Bugün İstanbul'da raylı sistem uzunluğu 260 kilometreyi buldu. Bunların bir çoğu da son 15 yılda yapıldı. 2023'te inşallah güzel İstanbulumuza bin kilometrenin üzerinde raylı sistem, metro kazandırmış olacağız. Sadece metro, yol, tünel değil dünyanın en büyük havalimanını da İstanbul'da yapıyoruz. İnşallah bu havalimanının ilk bölümünün açılışını da bu yıl sonu gerçekleştireceğiz. Tamamı bittiğinde 150 milyon yolcu kapasitesine sahip dünyanın en büyük havalimanı olacak."

"KANAL İSTANBUL'A DA BU YIL İÇİNDE BAŞLIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 7 tepeli İstanbul'a 7 büyük eseri kazandırdıklarını aktaran Yıldırım, "Bunlar Marmaray; denizin altından trenleri geçirdik. Avrasya Tüneli; yine denizin altından arabaları geçirdik. Ecdadımız Fatih, gemileri karadan yürüttü onun torunları Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları arabaları ve trenleri denizin altından geçirdi. Bu millete yakışan da budur. Bununla kalmadık, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü de Boğaz'ın yeni incisi olarak İstanbul'a kazandırdık. Bitmedi, İstanbul-Ankara hızlı trenini tamamladık, Osmangazi Köprüsü'yle İzmit Körfezini bir kaç dakikada geçilir hale getirdik. İstanbul'u İzmir'e üç saatte bağlayacak otoyolu tamamlıyoruz ve nihayet İstanbul'un çılgın projesi, Kanal İstanbul'a da bu yıl içinde başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Hizmetlerin ülke ve millet için artarak süreceğini kaydeden Yıldırım, "Çünkü biz bu aziz milletin desteğiyle duasıyla evelallah her türlü hizmeti geciktirmeden yapacağız, bunun gayretindeyiz. Bugünlerde ülkemiz, güney sınırlarından bazı tacizlere, saldırılara maruz kalıyor. Buna karşı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, kahraman Mehmetçiğimiz, milletimizin başına bela olan, can ve mal güvenliğine tasallut olan bu eşkıya sürülerine hak ettiği dersi vermek için Afrin'deler. Orada, terörün başını ezinceye kadar bu faaliyetler sürecek. Kim ne derse desin. Hudutlarımızın güvenliği, milletimizin can ve mal emniyeti tam anlamıyla sağlanıncaya kadar bu operasyonlar sürecek. Asla ve asla güney sınırlarımızda bir terör kuşağının oluşmasına müsaade etmeyeceğiz. Allah Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun." diye konuştu.

Tünelin hayırlı uğurlu olmasını dileyen Yıldırım, emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.