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Başbakan Binali Yıldırım açıkladı: Türkiye'nin en güçlüsü AK Parti

Başbakan, AK Parti’nin Türkiye’nin en güçlü partisi olduğunu ifade ederek, “2003'te de böyleydi 2017'de de aynı. İki katı güçlenerek bu günlere geldik.” dedi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 16:17
Başbakan Binali Yıldırım açıkladı: Türkiye'nin en güçlüsü AK Parti

Başbakan Binali Yıldırım partisinin Bartın İl Kongresi’nde açıklamalarda bulundu. Yıldırım, AK Parti’nin Türkiye’nin en güçlü partisi olduğunu ifade ederek, “2003'te de böyleydi 2017'de de aynı. İki katı güçlenerek bu günlere geldik.” İfadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Milletine bu kadar hizmet eden olmadı. Bizim partimize nasip oldu. Bütçemiz kabul edildi. Bu bütçe hayırlı olsun. Bütçeyi eleştirenler beğenmeyenler burada da boş durmadı. Bu bütçede büyüme var kalkınma var aydınlık Türkiye'nin açılan kapıları var. 

Milletimizin desteğiyle hiç kimse AK Partinin bileğini bükemedi. Bu yılın ilk 9 ayında yüzde 11.1 büyüme gerçekleştirdik. Bu Türkiye'nin iyi yolda olduğunun göstergesidir. 

"BEN YAPTIM DEMEKLE OLUYOR MU"

Kudüs'ü İsrail'i başkenti yapacakmış. Aralarında fark yok. Ben yaptım demekle oluyor mu? Biz bu kararı tanımıyoruz. ABD'nin kibirli kararına karşı 'biz bu kararı tanımıyoruz Kudüs Filistin'in başkentidir' diye yeni bir karar aldık.

"ABD TEK BAŞINA KALDI"

BMGK'nın 14 üyesi ABD'ye karşı bu kararı kınayan oy verdi. Sadece ABD tek başına kaldı.

"HER ÜLKE KENDİ KADERİNİ KENDİ BELİRLER"

Bu karar gelir gelmez Amerika Başkanı bütün ülkeleri arayarak, aramakla kalmayıp tehdit ederek 'Bu karara karşı oy kullanırsanız sizlere para, destek vermeyeceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Biz büyük ülkeyiz, karışmam ha' diye gözdağı vermeye çalıştı ama bir şeyi hesap edemedi. Hesap edemediği şey, siz ne kadar büyük olursanız olun dünyada her ülke, bayrağı, toprağı, egemenliği olan her ülke kendi kararını kendi verir, kendi kaderini kendi belirler.

"HİÇ KİMSE RACON KESEMEZ"

Bu topraklarda 100 yıl önce ortaya konan planların, projelerin bölgenin iradesi dışında olduğu ve yürüyemeyeceği bugün çok açık şekilde ortaya çıkmıştır. Bölge hakkında dizayn yapanlar, karar verenler bugün yine aynısını yapmaya çalışıyorlar ama Türkiye var. Türkiye ne diyor; bu bölgede bize rağmen, bu bölgedeki ülkelere rağmen hiç kimse binlerce kilometre uzaktan gelip plan yapamaz, racon kesemez.

KILIÇDAROĞLU MUHTARLAR KANUNUNU ÖĞREN

Laf üstüne laf koyan değil taş üstüne taş koyan bir iktidar olduk. Bugün Kılıçdaroğluna baktım İzmit'te muhtarlarla toplantı yapıyor. Muhtarlara dedi ki; Size 5 tane müjdem var. Nedir diye dinliyorlar. Sadece sizler için muhtarlar kanunu çıkartacağız diyor. Ancak gariban muhtarlara özel bir kanun olduğundan haberi yok. Baktım muhtarların ne derdi varmış ne yapılmış. Bu zamana kadar muhtarlara yönelik çok önemli düzenlemeleri AK Parti iktidarı yaptı. Söylediği her şey zati yapılmış. İhtiyaçların hepsi düşünülmüş. 2002 de muhtarlar 97 TL alıyorlardı şimdi 1503 TL alıyorlar.50 bin muhtar bu maaşı alıyor. Emeklilik sigorta primlerini de devlet yatırıyor. Muhtarlar daha fazlasını hak ediyor. CHP muhtarların haklarını vereceğini söylerken kanun görüşüldüğünde CHP red vermiş. Ondan sonra da muhtarlara yasa çıkaracağım diye bol keseden atıyor. Önce kanunları öğren. 

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 16:17
  1. Başbakan Binali Yıldırım
  2. AK Parti
  3. Bartın
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  • ÜlviÜlvi1 sa önce
    İslamiyet getirilmez her müslüman dininiyaşar müslüman olmayan da kendi dinini yaşar heriki tarafta engellenemez bu hakkı Allah kimseye vermemiş her kese cüzzi irade vermişRT Emüslümana yapılan engellemeleri ortadan kaldırdı haşa o ne söz islamı getirecekmiş islmiyeti S.A.V Allahın emriylesunduyaydı yaşamakbize kaldıülkemiz elhamdülüllah 1400 senedir islamı yaşadı yaşıyor ve osmanlı tarafındanda feth olunan yerlerde yayıldı islamı bilmiyenvar mı bilemeyiz ama bizler müslümanız elhamdüllülahAllah kabul etsin inşallah her müslümanengel var diyeni Allah kör eder Allahı kandırmakkelimesiyle nedemek istediniz anlamadık siz ibadeti kendinize yapın Allah kabul ederse ayrıca dediğim gibi islam tebliğ edilmiş Erdoğanın ne getirmesini belkiyorsunuz siz ilamı anlayamamış olmayasınızbir yoklayın dini bilgilerinizi
  • 15 temmuz15 temmuz2 sa önce
    Ne yaptısize ak parti niye sabrınız taştı beyzadebunuchp desek anlarızda bitinizmi kanlandıadamlar kelle koltukta amerikasından israiline almanınla hollandalısınla vstürkiyeye sataşmayan yok pkk sı fötösü daeşi dhkpcsipydsiiçerde chpsi hdpsiTürkiyenin büyümesinden aşırı rahatsızlar adamlar bunlarla uğraşıyor mazlumlarla uğraşıyor ümmete saldırıları bertaraf ediyor ekonomiyisüperhale getiriyor ülke zirvede buradan birileri çıkıyor millet kan ağlıyor diyor unutunuzdibe vurduğunuz günlerichpli günleri her gün zamları su kesintilerini kuyrukları çöpleri hastanelerdeki rezillikleri medya patronlarının ülke yönetmelerininankörlük yapmayınülke elden gidecektineredeyse son yapılan saldırılar cabası suriyeden beter olacaktıkak parti olmasa RTE olmasakk kaçacak delik aradı 15 temmuzdaErdoğanın yanına gelseydi yaadamı yapayanlız bıraktılaronun hakkı ödenmez bu ülke için ümmet için canını ortaya koymuş sizde napoyonun torunları gibipara para dünyayı versin size doymazsınızmikserlik yapmayınokadar kötüysenizvaliliğe kızılaya başvurunsize yardım yapsınlardevlet yardım istiyeni mağdur etmezmünneccim de değilbaş vurun yardım etsinler binlerce açı doyuruyor bu devlet kendi vatandaşınaelbette sahip çıkar.Tabii gayeniz ne Allah bilir
  • VatandasVatandas4 sa önce
    Sayin baskan denize dusen yilana sarilir hesabi oldu.yoksa akpnin son zamanlarindan hiiiiic kimse memnun degil kimse kimseyi sizde kendinizi kandirmayin.ama vatandasinda bir sabri siniri var.millet vekillerinin sadece aylik harcamalari bir tirilyona yaklasirken(eski parayla) vatandasa yaptiginiz zamlarla milleti iyice bogdunuz.ekranlara cikipta Turkiye cag atladi ekonomi soyle firladi boyle firladi atip tutmayin.vatandas kan agliyor.eger adaletiniz kalkinmaniz buysa kusura bakmayin.sizin yaptiginizin chpden hic bi farki yok kirallar yesin icsin vatandas surunsun.bizimde iki cift kelamimiz olur vakti gelince
  • hüseyinhüseyin4 sa önce
    Halk size güvenerek akp türkiyeye islamiyeti getirecek size oy verdı. Halk zavalidir sizlerde halkı kandırmak yolunu bulup halkı galayane getirerek halk gene size oy veryor. Siz halkı kandırabilirsiniz ama allahı kandıramazsın. Kabirde sizleri. Ağır günler bekliyor kabırda sadece doğruluk fayda verir .
  • HakikatHakikat7 sa önce
    Sayın başbakan kendinizi kandırmayın, ne akp si, millet akp kadrolarından nefret ediyor neredeyse ,,,sn recep tayyip erdoğan olmasın barajı geçemez hiç akp yi anan varmı neden sn erdoğanı hedef alıyorlar zannediyorsunuz,,,
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