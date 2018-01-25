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Başbakan Yıldırım açıkladı: Tek kart geliyor

Türkiye Ortak Ödeme Platformu İmza Töreni'ne katılan Başbakan Binali Yıldırım, ulaşımda tek kart sistemine geçileceğini açıkladı.

25 Ocak 2018 Perşembe 12:19
Başbakan Yıldırım açıkladı: Tek kart geliyor

Bankacılık, telekomünikasyon, ulaşım ve finans alanında hizmet veren şirketler bir araya gelerek Türkiye Ortak Ödeme Platformu'nu oluşturdu. Platforma üye olan şirketler aracılığıya Türkiye genelinde ortak ödeme sistemine geçiliyor. Sistem ile tüm şehirlerdeki toplu taşıma araçlarında ortak ödeme sistemi geçerli olacak.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Tek kart ile her yere her ödeme şeklinde bu iş özetlenebilir. Böylece zaman israfına yol açan kayıpları önleyecek. Ekonomide kayıt sistemini daha da güçlendirecek.

Bu işleri yaparken altyapıyı geliştirmek çok önemli, bilişim yollarını daha da genişletmek ve burada verilecek hizmetleri daha hızlı ve daha kolay şekilde yapma ihtiyacı var. Türkiye'de hala nüfusumuzun yüzde 40'ından fazlası banka hesabı kullanmıyor. 

Bu ortak platformda, parasını güvenle kullanma imkanı getiriliyor. Banka hesabı olmayan vatandaşlarımızı da bu sistemle bu kart ile iş yapar ödemelerini yapar hale getirecek. İstediği vakit vatandaş, sistem içindeki parasını en yakın noktadan çekebilecek. Banka hesabı olmayanlar cep telefonlarından para yatırabilecekler. İster İstanbul'da Konya'da, Kars'ta her türlü toplu taşımada bu kart ile yararlanacaksınız. 

Ortak karta geçiyoruz. Gurbetteki kızınıza oğlunuza, memleketteki dostunuza tek bir işlem ile havale yapıp, para göndereceksiniz. Bu işleri en ucuz şekilde aradan komisyonlar olmadan yapacaksınız. Çok büyük faydaları var. Emeği geçen, akıl teri, alınteri döken tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 12:19
  1. Türkiye Ortak Ödeme Platformu
  2. Binali Yıldırım
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