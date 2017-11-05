Başbakan Yıldırım ABD yolcusu, ziyaretin zamanlamasına dikkat

Başbakan Binali Yıldırım, 7 Kasım’da ABD’ye gidiyor. Yıldırım’ın ziyaretinin Türkiye-ABD ilişkilerinin dibe vurduğu bir dönemde gerçekleşecek olması dikkat çekiyor. 2 ülke arasında güven duygusunun tamamen bittiği bir döneme denk gelen ziyaretin sonuçları ise şimdiden merak ediliyor.

TÜRKİYE ABD’YE GÜVENMİYOR

Pew Araştırma şirketinin 37 ülkede yaptığı bir araştırmaya göre, Türklerin yüzde 79’unun ABD hakkında olumsuz görüşe sahipken, yüzde 72, ABD’yi bir tehdit olarak algılıyor.

Türkiye kamuoyu, kanlı darbe girişiminin akabinde ABD’nin verdiği tepkiyi geç ve yetersiz bulduğu ve geçmişteki darbelerde ABD’nin askeri rejimlerden en azından siyasi desteğini esirgemediğini bildiği için Washington’dan kuşkulanıyor. Bu kuşku, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG ile ABD’nin girdiği askeri işbirliği nedeniyle katmerleniyor. FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’in ABD’deki varlığı ve Gülen’in iadesinin gerçekleşmemesi de Türkiye’nin tepki gösterdiği konular arsında yer alıyor.