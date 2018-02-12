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Başbakan Yıldırım: ABD aklını başına almalı

Başbakan Binali Yıldırım, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile ortak basın toplantısında konuştu.

12 Şubat 2018 Pazartesi 14:10
Başbakan Yıldırım: ABD aklını başına almalı

Başbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Türkiye'nin bölgede yaptığı sadece kendi vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamak değil, aynı zamanda bütün AB'nin, Balkanlar'ın güvenliğini de sağlamaktan ibarettir. Eğer Türkiye buralara sahip olmasa, hem mülteci kriziyle, hem de terör dalgasıyla bütün Avrupa bu işten büyük bir bedel öder. Bunun ne yazık ki AB tarafından yeterince görülmediğini, takdir edilmediğini yaşamaktayız.

ABD AKLINI BAŞINA TOPLAMALI

Türkiye'nin tutumu açık ve nettir. Terör örgütlerinin hangisi olursa olsun bizim hudutlarımız tehdit ediyorsa, sınırlarımız ötesinde ülkemizi tehdit edecek oluşumlara giriyorlarsa bunların üstüne amansız bir şekilde gideceğiz. Bu bölgede yaşayan günahsız insanların geleceği için de bizim sorumluluğumuz. 3.5 milyon Suriyeli neden bizim ülkemizde? Bizim amacımız Afrin bölgesini terör oluşumlarından temizleyeceğiz ve o bölgedeki insanların topraklarına dönmesini sağlayacağız. Biz kirli bir pazarlık içine girmeyiz. ABD artık aklını başına toplayıp bir karar vermesi lazım.ABD bunu görürse güzel, görmezse biz yaptıklarımız yapmaya devam ederiz.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 14:10
  1. Başbakan Binali Yıldırım
  2. Makedonya Başbakanı Zoran Zaev

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