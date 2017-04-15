Başbakan Yıldırım 51 ilde miting yaptı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için yoğun bir anayasa değişikliği halk oylaması kampanyası dönemi geçiren AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, 51 ilde vatandaşlarla buluştu.

AK Parti, 16 Nisan'daki halk oylaması için kampanyasını Başbakan Yıldırım'ın katılımıyla 25 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısıyla yaptı. Miting maratonu ise tanıtım toplantısının hemen ardından 26 Şubat'ta 15 Temmuz darbe girişiminin sembol ilçelerinden Kahramankazan'da başlatıldı.

Yıldırım, Ankara sınırları dışındaki ilk mitingini Amasya'da gerçekleştirdi.

Bazı günler iki, bazı günler üç ilde halka hitap eden Yıldırım, il mitinglerinin yanı sıra ilçelerde de vatandaşlarla bir araya geldi. İllerde valilikleri ve belediyeleri ziyaret eden, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve şehit aileleriyle buluşan Yıldırım, talepleri dinledi.

Eşi Semiha Yıldırım, bazı bakanlar ve AK Parti'nin üst düzey yöneticileriyle mitinglere katılan Yıldırım, halk oylaması dolayısıyla gittiği illerde 3-4 saat kalırken, birçok şehirde de konakladı.

Günde 12 saat süren mesai

Mitinglerde ortalama 40 dakika konuşan Başbakan Yıldırım, genel olarak konuşmasının ilk bölümünde vatandaşları selamladı, daha sonra ziyaret ettiği ile yapılan yatırımları hatırlattı.

Yıldırım, konuşmasının ikinci bölümde, anayasa değişikliğiyle getirilmek istenen sisteme neden "evet" denilmesi gerektiğini ve sistemin detaylarını anlattı. Vatandaşlara hitabının son bölümünü terör mücadelesinin yanı sıra iç ve dış gelişmelere ayıran Yıldırım, konuşmasının ardından beraberindeki bakan ve milletvekilleriyle vatandaşları selamladı.

Başbakan Yıldırım, her miting sonrası gittiği illeri parti otobüsündeki harita üzerinden işaretledi.

Günde en az 12 saat mesai yapan Yıldırım'ın sesi, yoğun program dolayısıyla zaman zaman kısıldı. Yıldırım, Başbakanlık doktorlarınca hazırlanan karışımı içerek konuşmasını sürdürdü. Yıldırım, bazen de partisinin kampanya kapsamında hazırlanan şarkılarına eşlik etti, vatandaşlarla şarkı söyledi.

KKTC'de "Vatandaş Buluşması"

Yıldırım, kampanya sürecinde KKTC'yi de ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliğine neden "evet" denilmesi gerektiğine ilişkin mesajlarını, partisinin KKTC temsilciliği tarafından düzenlenen "Vatandaş Buluşması" programında da paylaştı.

Yıldırım, halk oylaması kampanya süreci öncesi 20 Şubat'ta AK Parti Avrupa Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından Oberhausen Arena'da düzenlenen "Memleket Sevdalıları Evet Diyor" etkinliğine de katıldı.

Edirne'den Kars'a 51 il

Kampanya dönemi boyunca 51 ile giden Yıldırım, ilk mitingini Kahramankazan'da, son mitingini ise İstanbul'da yaptı.

Başbakan Yıldırım, partisince Amasya, Tokat, Bartın, Sinop, Kırşehir, Nevşehir, Bingöl, Muş, Düzce, Bolu, Balıkesir, Yalova, Bursa, Ardahan, Artvin, Çankırı, Karabük, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Sivas, Iğdır, Tunceli, Batman, Burdur, Isparta, Bitlis, Siirt, Uşak, Muğla, Karaman, Niğde, Edirne, Kırklareli, Kars, Ağrı, Van, Kayseri, Yozgat, Kırıkkale, Kilis, Osmaniye, Şırnak, Hakkari, Aydın, Kütahya ve Bilecik'te düzenlenen mitinglerde halka hitap etti.

Başbakan Yıldırım, Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir programlarına ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile katıldı.

Seçim bölgesi İzmir'de yoğun kampanya dönemi geçiren Yıldırım, İzmir'in ilçelerinde mitingler yaptı.

Ankara'nın Altındağ, Keçiören, Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde halka hitap eden Yıldırım, kampanya programını bugün İstanbul'da tamamlayacak.