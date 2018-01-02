Başbakan Yıldırım, 2017 yılında 61 ile ziyarette bulundu

2017 yılına Fırat Kalkanı Harekatına katılan askerleri, Oğuzeli Gönderme Merkezinde ziyaret ederek giren Başbakan Yıldırım, 2018'e saatler kala ise Eğirdir Dağ Komando Tugayındaki askerlerle bir araya geldi. Karaburun Eğitim ve Tatbikat Alanında incelemelerde bulunan Başbakan Yıldırım, yılın son saatlerinde Isparta’da 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, Isparta’dan dönüş yolunda uçağın kokpitine gelerek pilotların hava trafik kontrol kulesiyle bağlantı kurduğu frekanstan seyir halindeki uçakların ve Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi çalışanlarının yeni yılını da kutladı.

Başbakan Yıldırım 2018 yılına ise Emniyet Genel Müdürlüğünde girdi. Yeni yıla huzur ve güvenle girilmesi için 81 İl’de alınan tedbirleri Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinde takip eden Başbakan Yıldırım, illerde denetim yapan emniyet mensupları ile de canlı bağlantı yaparak onların yeni yılını kutladı. Başbakan Yıldırım Ankara'da görev yapan tüm polislerin de telsizle yeni yılını tebrik etti.

BİRÇOK ÜLKEYİ ZİYARET ETTİ

Başbakan Yıldırım, 2017 yılında birçok ülkeye ziyaret gerçekleştirdi. İlk ziyaretlerinden birini Irak’a gerçekleştiren Başbakan Yıldırım, Somali Konferansı’na katılmak ve İngiltere Başbakanı Theresa May’ın davetlisi olarak iki kez İngiltere’ye gitti. Münih Güvenlik Konferansına katılmak üzere Almanya’ya da giden Başbakan Yıldırım, Türkiye’den Vietnam’a Başbakan düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştiren isim oldu. Vietnam’ın yanı sıra Singapur’da da temaslarda bulunan Başbakan Yıldırım, vize krizinin yaşandığı dönemde ABD’ye kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Gürcistan, Malta ve Yunanistan’ı da ziyaret eden Başbakan Yıldırım, KKTC’yi de yalnız bırakmadı. Yıldırım, yılın son ziyaretlerini ise Güney Kore, Bangladeş ve Suudi Arabistan’a gerçekleştirdi.

61 İLE 94 ZİYARET

Başbakan Yıldırım, geçtiğimiz yıl yurtiçi ziyaretlere de ağırlık verdi, 61 ile 94 ziyaret gerçekleştirdi. Yıldırım, seçim bölgesi İzmir’e 8, memleketi Erzincan’a 4, Eskişehir-Kayseri-Kırıkkale’ye ise üçer kez gitti. Başbakan Yıldırım, Ardahan, Artvin, Karabük, Çankırı, Hakkari, Şırnak, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Sivas, Elazığ, Burdur, Edirne ve Mersin’i de ikişer kez ziyaret etti. Başbakan senenin son gününde Burdur ve Isparta’ya ziyaret gerçekleştirdi.

ÇOK SAYIDA KONUK AĞIRLADI

Yıldırım, 2017 içerisinde İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ürdün, Pakistan, Bulgaristan, Ukrayna başta olmak üzere yaklaşık 15 ülkeden mevkidaşını da Türkiye’de ağırladı. Başbakan Yıldırım BM Genel Sekreteri ile çok sayıda ülkenin Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanını da Türkiye’de misafir etti.

2017 TEMEL ATMALAR VE AÇILIŞLARLA GEÇEN DOLU BİR YIL OLDU

Başbakan Yıldırım, geride bıraktığımız yılı temel atma törenleri ve açılışlarla geçirdi. Başbakan Yıldırım 2017’in en önemli temel atma törenlerinden birini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çanakkale’de gerçekleştirdi. Ayak açıklığı bakımından

'dünyanın en uzun köprüsü' olma unvanını alacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü ile Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun temeli 18 Mart Şehitleri Anma Gününde atıldı. Başbakanın ayrı bir önem verdiği köprünün 2023'te hizmete açılması hedefleniyor.

'Aşkımız hiç bitmesin, Keçiören Metrosu gibi olsun' sözleri ile bilinen Keçiören Metrosu da Başbakan Yıldırım’ın ilk açılışını yaptığı projelerden biri oldu.

2017 yılında bazılarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katıldığı temel atma ve açılış törenleri ise şöyle: "Mersin Şehir Hastanesi-Yozgat Şehir Hastanesi açılışı, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyol Kesimi açılışı, Zigana Geçidi temel atma, Çanakkale Havalimanı Terminal binası açılış, TEM Edirne Karaağaç Meriç Köprüsü açılışı, Çandarlı Otoyolu temel atma, Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolu açılışı, Lojistik Destek Gemisi’nin denize indirilmesi, Yenikent-Temelli yolu temel atma, Ankara-Kahramankazan yolu temel atma, yerli otomobil için atılan imzalar, Kemaliye-Dutluca yolu temel atma, Keçiören’de 34 eğitim tesisinin temel atma töreni, Orman Bakanlığı’nın 375 dev eser açılışı, Üsküdar-Ümraniye Metro hattı açılışı, Fotovoltaik Güneş Modülü Fabrikası ve Ar-Ge merkezi temel atma töreni."

2017 MÜJDELERİN DE YILI OLDU

Yılın son ayında Başbakan Yıldırım’dan müjdeler de arka arkaya geldi. Taşeron düzenlemesi ve kamuya 2018 yılında 110 bin personelin alınacağı haberi memnuniyetle karşılandı. Yılın son çeyreğinde yüzde 11.1 büyüme ile yüzleri güldüren ekonomi Başbakanın 2018 yılında da en önemli gündemi olacak. Başbakan Yıldırım’ın 2018 gündeminde ‘Kalkınma’, ‘İstihdam’ ve ‘Yatırım’ başlıkları ile yüksek faiz ve enflasyonla mücadele de ilk sıralarda yer alacak. 2018 yılı ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum yasalarının düzenleneceği ve FETÖ ile mücadele davalarının sonuçlanmasının beklendiği bir yıl olacak.

2018'DE BÜYÜK AÇILIŞLAR OLACAK

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2018 yılında önemli açılışlara da imza atacak. Bu yılın en önemli açılışı İstanbul Üçüncü Havalimanı olacak. Havaalanına ilk uçak Şubat ayında inecek ancak resmi açılışı 29 Ekim’de yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘rüyam’ dediği çılgın proje Kanal İstanbul’un temelinin de 2018’de atılması planlanıyor. Ovit Tüneli, Artvin’i sahille birleştirecek olan Cankurtaran Tüneli, İzmir-Manisa yolundaki Sabuncubeli Tüneli ve Van-Hakkari yolundaki Güzeldere Tüneli de 2018 yılında açılışını yapılacak önemli projelerden biri olacak.

2018 HIZLI TRENLER VE METROLARIN YILI

Yıldırım, 2018 yılında ardı ardına metro açılışları gerçekleştirecek. Marmaray’ın devamı olan Gebze-Halkalı hattının açılışını yapacak olan Başbakan Yıldırım, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının test sürüşlerini de başlatacak. Ankara’da Sincan’la Kayaş arasında hizmet veren banliyö hattını metro seviyesine çıkaracak olan Başkentray da bu yıl işletmeye açılacak. Başbakan Yıldırım, metro sistemleri ile ilgili müjdenin büyüğünü Ankaralılara verecek. AKM-Gar- Kızılay metro hattının yapımına başlanırken, 'Metro Esenboğa Projesi' hazırlanacak. İstanbul’da da 27 kilometrelik Yeni Havalimanı-Halkalı Metro Hattının ihalesine çıkılacak.