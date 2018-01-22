Başbakan Yardımcısı Şimşek: Zeytin Dalı harekatının ekonomiye etkisi sınırlı

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatının ekonomiye etkisiyle ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Yatırımcı rahat olsun, operasyon meşru. Piyasalara mesajım bunun bütçeye ekonomiye etkisi son derece sınırlı; bütçemiz güçlü mali alanımız çok" ifadelerini kullandı.