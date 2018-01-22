Başbakan Yardımcısı Şimşek: Zeytin Dalı harekatının ekonomiye etkisi sınırlı
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Operasyon meşru.Piyasalara mesajım bunun bütçeye ekonomiye etkisi son derece sınırlı; bütçemiz güçlü mali alanımız çok" dedi. Operasyon kısa sürecek" dedi.22 Ocak 2018 Pazartesi 10:48
Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatının ekonomiye etkisiyle ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Yatırımcı rahat olsun, operasyon meşru. Piyasalara mesajım bunun bütçeye ekonomiye etkisi son derece sınırlı; bütçemiz güçlü mali alanımız çok" ifadelerini kullandı.