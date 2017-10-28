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Başbakan Yardımcısı Şimşek: Yatırımcıların güveni devam ediyor

Şimşek, "Piyasalardaki bu olumsuz gelişmelerden biz de herkes gibi etkileniyoruz. Londra’da görüştüğüm yatırımcıların güveni devam ediyor." dedi.

28 Ekim 2017 Cumartesi 10:58
Başbakan Yardımcısı Şimşek: Yatırımcıların güveni devam ediyor

Ekonomiden sorumlu Başbakan YardımcısıMehmet Şimşek, "ABD bütçesinin onaylanması, ABD Merkez Bankası (Fed) için Janet Yellen seçeneğinin ortadan kalkması ve Avrupa Merkez Bankası kararının tetiklediği olumsuz küresel bir dalga var. Piyasalardaki bu olumsuz gelişmelerden biz de herkes gibi etkileniyoruz. Londra’da görüştüğüm yatırımcıların güveni devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, uluslararası yatırımcılar ile toplantılar ve düşünce kuruluşlarıyla çeşitli temaslarda bulunmak üzere Londra'da olduğunu ifade etti.

ABD bütçesinin onaylanması, ABD Merkez Bankası (Fed) için Janet Yellen seçeneğinin ortadan kalkması ve Avrupa Merkez Bankası kararının tetiklediği olumsuz küresel bir dalga bulunduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Piyasalardaki bu olumsuz gelişmelerden biz de herkes gibi etkileniyoruz. Londra’da görüştüğüm yatırımcıların güveni devam ediyor. Tamamlanan 2 yatırımdan (Mersin Limanı ve Simit Sarayı) ülkemize 1 milyar dolar küresel sermaye girişi olacak. Temellerimiz sağlam." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 10:58
  1. Başbakan Yardımcısı Şimşek
  2. küresel dalga
  3. Anadolu Ajansı

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