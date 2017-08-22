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Başbakan Yardımcısı Şimşek: Yabancı yatırımcı sayısı 9 bin 458'e ulaştı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcı sayısının 2002 yılının Aralık ayında 6 bin 529, portföy değerinin ise 5.4 milyar dolar olduğunu, bu sayının 2017 yılı Haziran ayında 9 bin 458, portföy değerinin ise 57.3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

22 Ağustos 2017 Salı 16:07
Başbakan Yardımcısı Şimşek: Yabancı yatırımcı sayısı 9 bin 458'e ulaştı

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye'de ki yapılan yabancı yatırımcı sayısının 2002 yılından sonra yüzde 50, portföy değerinin ise 10 katı arttığını açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesini yanıtlayan Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulunun faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şimşek, yabancı yatırımcı sayısının Aralık 2002 yılında 6 bin 529, portföy değerinin 5.4 milyar dolar olduğunu belirterek, bu sayının 2016 yılının aynı dönemi için 9 bin 845, portföy değerinin ise 44.4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktardı. Şimşek, yatırımcı sayısının 2017 yılı Haziran ayında 9 bin 458'e gerilediğini ancak portföy değerinin 57.3 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

''BORSA İSTANBUL A.Ş'DE YABANCI YATIRIMCI SAYISI ARTIYOR''

Şimşek borsa İstanbul A.Ş'de gerçekleşen yabancı yatırımcıların işlem hacmi, toplam işlem hacmi ve yabancı yatırımcı işlem hacminin toplam işlem hacmi içindeki paylarına da değindi.

Buna göre, Aralık 2002 döneminde yabancı yatırımcı işlem hacminin 12.9, toplam işlem hacminin 70.8, yabancı yatırımcı işlem hacminin toplam işlem hacmindeki payının da yüzde 18 olarak gerçekleştiğini kaydeden Şimşek, 2016 yılının aynı dönemi için yabancı yatırımcı işlem hacminin 84.3, toplam işlem hacminin 337.7, yabancı yatırımcı işlem hacminin toplam işlem hacmindeki payının da yüzde yüzde 25'e yükseldiğini aktardı.

Şimşek, Haziran 2017 dönemi için yabancı yatırımcı işlem hacminin 44.0, toplam işlem hacminin146.7, yabancı yatırımcı işlem hacminin toplam işlem hacmindeki payının ise yüzde 30 olarak gerçekleştiğini vurguladı.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 16:07
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