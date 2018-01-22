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Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'dan bombaların altında BM'ye çağrı

Başbakan Yardımcısı Akdağ, sınırın sıfır noktası olan Kilis’in Gülbaba köyünden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine çağrıda bulundu.

22 Ocak 2018 Pazartesi 16:36
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'dan bombaların altında BM'ye çağrı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kilis’in Gülbaba köyünde evinin çatısına roket düşen aileyi ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Akdağ, terör örgütünün Kilis ve Reyhanlı’da sivil halkın üzerine atılan füzeler ve kurşunların gelişi güzel atıldığını belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine seslendi.

Recep Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bugün Kilise geldik, Kilis'ten de Reyhanlı'ya geçiyoruz.  Gülbaba köyüne uçaksavar mermileri gelmesine rağmen halkın morali çok yüksek. Türk milletinin güvenliğini sağlamak için kendi sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için ve komşularımıza da huzur oluşturmak için bu harekatı başlatmış durumdayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü bu tür saldırıları kırmaya, yok etmeye muktedirdir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine ben hemen sınırdan Gülbaba Köyü'nden sesleniyorum. Kilise gelsinler, Reyhanlı'ya gelsinler. Terör örgütü PKK, PYD’nin sivil halkın üzerine nasıl hiçbir hedef gözetmeksizin, sadece zarar vermek amacıyla kurşunlar, füzeler yağdırdığı görsünler. Her ülke kendini korumak için uluslararası hukukun verdiği hakları kullanır, kullanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz de bunu yapıyoruz. Sınıra çok yakın bir yerdeyiz. Obüslerimiz karşı tarafı dövüyor. Hudut birliğiniz de ziyaret ettik. Komutanlarımızı, askerlerimizi yüksek morallerini gördük” dedi.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 16:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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