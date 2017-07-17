Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Sıradan bir akıl FETÖ'nün o fotoğrafta ne halt ettiğini anlar

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısına verilen arada yaptığı açıklamada, 15 Temmuz etkinlikleri ile ilgili olarak, "Birinci yıl dönümünde yapılan bu etkinliklere, yaklaşık 6 milyonu aşkın vatandaşımız katılmıştır. Bu da birinci yılında vatandaşlarımızın aynen 15 Temmuz 2016'daki gibi demokrasiye sahip çıktığını, vatana karşı yapılan bu ihaneti asla karşılıksız bırakmayacağını, aynı şekilde şehitlerimizi ve gazilerimizi anmaktan geri durmayacağını açıkça ispat eden önemli bir gösteri olmuştur." ifadelerini kullandı.



FETÖ ile mücadeleye dair Kurtulmuş, "Bu örgütün maddi kaynaklarının kurutulması da bu örgütle mücadelenin en temel adımlarından birisidir. Bunun için örgütle irtibatlı olan 966 şirkete el konulmuş ve TMSF'ye devredilmiştir. Ayrıca bu şirketlerin yaklaşık 4 bin 888 mal varlığına el konulmuş bu mal varlıklarının taşınmazlarının Maliye'ye devri sağlanmıştır. Ayrıca, finansal mücadelenin gerçekleştirilmesi için her türlü imkanla bunlarla mücadele edilecek, finansal kaynakları da kurutulacaktır." dedi.

Kurtulmuş, "111 bin 240 kişi kamu görevinden ihraç edildi. 32 bin 180 kişi uzaklaştırıldı... Yaklaşık 3,5 milyon kamu görevlisi olduğunu düşünürseniz ihraç edilenlerin rakamı, toplam kamu görevlilerinin yüzde 3,5 seviyesindedir." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, "Mahkemelerimiz açık, hukukun üstünlüğü prensipleri içerisinde hareket ediyor ama bunların (FETÖ sanıkları) tektip elbiseyle mahkemelere getirilmesi daha doğru bir yoldur. Bununla ilgili çalışmalarda Adalet Bakanlığımız tarafından yapılacaktır." dedi.

Mescid-i Aksa'nın İsrail tarafından ibadete kapatılmasının kabul edilemez ve son derece yaralayıcı bir karar olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"İslam dünyasında üç tane kutsal mescit var. Mekke'deki ve Medine'deki Harem-i Şerifler ve Kudüs'teki Harem-i Şerif. Kudüs'teki Harem-i Şerif, Müslümanların ilk kıblesi ve üç büyük camisinden birisidir. 1967 savaşlarından bu yana da hiç kapanmamış, hele hele cuma namazları hiç aksatılmamıştır. Dolayısıyla böyle bir ortamda hem de İsrail'in bir tarafıyla barış vesaire dediği ortamda bu kararın uygulanması kabul edilemez. İnsanlık suçudur, ibadet özgürlüklerine karşı işlenmiş bir suçtur."

Açıklamaları sonrasında bir gazetecinin "15 Temmuz'a yaklaşırken Pensilvanya'dan, Fetullah Gülen'in çeşitli kuruluşlara röportajlar verdiği medyaya yansıdı. Aynı zamanda yakın günlerde bir fotoğraf karesi paylaşıldı ki orada da televizyon ekranında bir şiir olduğu, 'bir mesaj olduğu' şeklinde yorumlandı. Bunun ardından Ankara, yeni bir iade süreciyle Amerika'ya karşı yeni adımlar atacak mı?" sorusuna Kurtulmuş, "Sıradan bir akıl ve bilgi sahibi, FETÖ'nün oradaki ayakta verdiği fotoğraftan, giyiminden, kuşamından, yüz ifadesinden ve arkasındaki ekranda yazan o açık mesajdan ne söylemek istediğini ve ne halt ettiğini çok açık bir şekilde anlar." yanıtını verdi.

Kurtulmuş, söz konusu röportajın, asla sıradan bir röportaj olmadığına işaret ederek, "Asla sıradan bir fotoğraf değildir. Çok açık bir şekilde sürekli mevzi kaybeden, sürekli milletin gönlünde mahkum olan, sürekli mahkemeler karşısında hesap veren, darmadağınık olan örgüt üyelerine moral aşılamaya çalışan ve üstü kapalı olarak da Türkiye Cumhuriyeti devletine tehdit içeren orada sözler var." dedi.

ABD'den dost ve müttefik bir ülke olarak isteklerinin ne kadar haklı ve meşru olduğunun bir kere daha ortaya çıktığını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu kadar çok insanı şehit edecek, bir ülkenin bütün işleyişini ortadan kaldırmak için harekete geçecek, demokrasiyi rafa kaldıracak, tanklarla, uçaklarla, helikopterlerle halkın üstüne yürüyen bir örgütün lideri, hiçbir şey olmamış gibi Pensilvanya'da duracak, orada dünyanın birçok büyük gazetesine ve televizyonuna röportaj verecek, bu röportajlar üzerinden örgüt bağlılığını motive edecek, içerideki adamlarına moral aşılayacak, Türkiye Cumhuriyeti devletine de birtakım tehditlerde bulunacak. Bu kadar açıktır.

Dolayısıyla biz Amerikalı yetkililere şunu söylüyoruz, 'aramızdaki ilişkinin doğası, NATO'da şu kadar yıllık müttefikliğimiz var, Ortadoğu'da stratejik ittifaklarımız var, Türkiye-Amerika ilişkilerinin bu kadar yoğun bir geçmişi olan ilişkiden bahsediyoruz, müttefiklik, dostluk bu adamı derhal derdest edip tutuklamayı gerektirir.' Ama siz diyorsanız ki 'bu bir hukuk sürecidir', o zaman buyrun adamın bulunduğu yerde, tutuklayıp bize iade etmiyorsanız, hiç olmazsa orada faaliyetlerini kısıtlayın, ev ve göz hapsine alın. Eli kanlı bir katil örgütün başı, oradan tehditlerini Türkiye'ye sürdürmeye devam edecek bu kabul edilemez. Bunların son derece açık bir şekilde Türkiye'ye karşı işlenmiş, FETÖ'nün işlediği yeni bir suç olduğunu da açıkça söylemek lazım, Amerikalıların da en azından o fotoğrafı bir kere daha görüp, vasat bir zekayla bunun ne manaya geldiğini de anlamaları lazım. Eğer geri vermek için 'prosedür, hukuk sistemi filan' diyorsanız, ortada açık bir şey var, bu adamın faaliyetlerini kısıtlayın, kendi networkü'nün liderliğini yapabilme kapasitesini elinden alın. Türkiye'ye karşı haince ve düşmanca tavırlarını sürdürme potansiyelini ortadan kaldırın."

Kaynak: AA