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Başbakan Yardımcısı Işık’ın güzergahındaki şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, 16 Ocak Basın günü sebebiyle bulunan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın yol güzergahında bulunan şüpheli paket kontrollü olarak patlatıldı.

16 Ocak 2018 Salı 11:03
Başbakan Yardımcısı Işık’ın güzergahındaki şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 karayolu Turgut Özal Köprüsü altında meydana geldi. Köprünün altında bulunan bir çanta paniğe yol açtı. Çantadan şüphelenen vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Çantanın Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın programa gideceği güzergahta bulunmasından dolayı polis ekipleri bölgede üst düzey önlemler aldı. Önlemler nedeniyle D-100 karayolu bir süreliğine kapandı, yolda uzun kuyruklar oluştu. Çevredeki önlemlerin tamamlanmasının ardından bomba imha uzmanları olay yerine çağrıldı. Bölgeye gelen bomba imha uzmanları, çantayı kontrollü bir şekilde patlattı. Çantanın içerisinden kıyafet çıktı.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 11:03
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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