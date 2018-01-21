Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, askerlere dua etti

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Operasyonu hakkında açıklamalarda bulunduktan sonra operasyondaki askerler için dua etti.

21 Ocak 2018 Pazar 10:25
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, askerlere dua etti

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, “Türk Silahlı Kuvvetleri hem sınırımızı korumak hem de Türkmen, Kürt ve Arap kardeşlerimizi bu terör örgütlerinin baskısından kurtarmak için bu harekatı gerçekleştirmektedir” dedi. 

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve vatandaşlarla beraber Ulucami’de kılınan sabah namazının ardından Afrin’de gerçekleştirilen operasyonda askerler için dua ettiler.

'ZEYTİN DALI OPERASYONU'NA' KATILAN MEHMETÇİK İÇİN DUA ETTİ

Çavuşoğlu, namazın ardından yaptığı açıklamada, “Dün akşam saatlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin’de ‘Zeytin Dalı Operasyonu’nu başlatmış oldu. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Bu harekat Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 51. maddesi gereği Türkiye’nin meşru müdafaasını kullanmak üzere yaptığı bir harekattır. Aynı şekilde BM Güvenlik Konseyinin 1624, 2170, 2178 sayılı terörle mücadeleye ilişkin kararlarına ilişkin gerçekleştirdiği bir harekattır. Türkiye son birkaç yıldır güneyinde bir oldubittiye getirerek terör koridoru yapmak isteyenlere çeşitli şekillerde hem oradaki terör unsularına hem de gizli, açık destek veren devletlere göstermiştir. Bugün itibariyle bu harekatın amacı güneyimizdeki terör koridorunu etkisiz hale getirmek, onu imha etmektir. Bu hedefimizdir. Türkiye aynı zamanda NATO’nun güney sınırını muhafaza etmektedir. PKK/PYD, YPG ve türevleri unsurlar Afrin’de öbeklenmiş ve oradaki Türk, Kürt, Arap kardeşlerimize büyük baskı uygulamaktadırlar. Türk Silahlı Kuvvetleri hem sınırımızı korumak hem de Türkmen, Kürt ve Arap kardeşlerimizi bu terör örgütlerinin baskısından kurtarmak için bu harekatı gerçekleştirmektedir. Afrin’in Türkiye’ye dönük dağlarından daha öncesinden Türkiye’ye taciz atışları yapıldığını biliyoruz. Bu taciz ateşlerine Türkiye seyirci kalamazdı ve Afrin’i temizlemek suretiyle sınır şehirlerimizi menzil ve hedef olmaktan çıkarmayı da amaçlamaktadır. Türkiye bundan önceki süreçte Halepçe’de, Kuzey Irak’ta baskı gören kardeşlerimize kucağını açmıştır. Operasyon öncesinde Afrin’de yaşayan ve PKK/PYD,YPG baskısından kurtulmak için 370 bin kardeşimiz güvenli sığınak olarak buraya gelmiştir. Bizim bu aşamada millet olarak birlik beraberlik içerisinde olmamız ve bu harekatın arkasında olmamız gerekmektedir” dedi.

Operasyonda dün itibariyle 72 uçağın terör örgütlerine ait 108 hedefi vurarak etkisiz hale getirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Allah ordumuzu muzaffer kılsın. Bu harekat Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozacak bir harekat değildir. Türkiye ilk günden beri Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunmaktadır. Türkiye orada konuşlanan terör örgütlerini vurmaktadır. Ülkemizi bundan sonraki yıllara güvenli bir liman olarak bırakmak tek amacımız. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız bütün dünyanın gözlerinin Bursa’ya çevrildiği bir günde buradan çok önemli mesajlar verecektir. Tüm Bursalı kardeşlerimizi Nilüfer’de bulunan Tofaş Kapalı Spor Salonu'na bekliyoruz” diye konuştu. 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Türkiye’nin dört bir tarafında bütün insanlarımız, askerlerimiz için dua edildi. Bursa halkına çok teşekkür ediyorum, bütün camileri doldurdu ve askerimize duada bulundu” dedi.
Ulucami’yi dolduran yüzlerce kişi, imam tarafından okunan Fetih Suresi'nin ardından Türk askerinin operasyonda başarılı olması için dua etti.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 10:25
  1. Cumhurbaşkanı
  2. operasyon
  3. Hakan Çavuşoğlu
  4. Afrin
  5. Zeytin Dalı
  6. Zeytin Dalı Operasyonu
  7. Zafer duası
  8. Afrin Opersyonu
  9. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'e şok! Türk hacker grubu...
    1. İsrail'e şok! Türk hacker grubu...
    2. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Bağdat'a gitti
    3. TSK'dan son dakika Zeytin Dalı..
    4. Garip Afrin yorumu: Erdoğan..
    5. Başbakan Yıldırım'dan flaş Afrin..
    6. Mehmetçik, YPG’li hainlere cehennemi..
    7. Rusya'dan Suriye açıklaması: Hakkı yok!
    8. Tarihi operasyonda rekor isabet! İşte..
    9. Türk F-16'lar İncirlik'te hazır bekliyor
    10. Başbakan Binali Yıldırım, medya..
    11. "Kaset" komplosu davası yarın başlıyor
    12. Mete Yarar, Afrin'deki teröristlerin..
    13. Karaman'da trafik kazası: 2 kişi yaralı
    14. Donald Trump'tan Fas Kralına Kudüs..
    15. Samsun'da bu cami 26 yıldır bitirilemedi
    16. Kilis’teki durum gün ağarınca ortaya..
    17. Teröristler köy ve kasabalara..
    18. İsrailli eski müsteşara Afrin şoku
    19. Adana’da kaybolan yaşlı adam bulundu
    20. Kilis'te bazı bölgeler, 'özel güvenlik..
    Suudi Arabistan sınırında çok şiddetli çatışma… Yüzlerce yaralı var
    Suudi Arabistan sınırında çok şiddetli çatışma… Yüzlerce yaralı var
    'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
    'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
    Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
    Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
    O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
    O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
    Barış Atay'dan ihanet dolu 'Afrin' tweeti
    Barış Atay'dan ihanet dolu 'Afrin' tweeti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
    Asrın projesi Kanal İstanbul’daki can alıcı detay
    Asrın projesi Kanal İstanbul’daki can alıcı detay
    HDP'den skandal Afrin tweeti!
    HDP'den skandal Afrin tweeti!