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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu sokak müzisyenine bahşiş verdi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, bir dizi ziyaret için geldiği Bursa’da Kapalı Çarşı ve Uzun Çarşı esnafını ziyaret etti. Çavuşoğlu, sokakta türkü söyleyip, bağlama çalan müzisyeni dinleyerek, bahşiş verdi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:35
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu sokak müzisyenine bahşiş verdi

Kabine değişikliğinin ardından Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, bir dizi ziyaret için Bursa’ya geldi. İlk olarak Bursa Valisi İzzettin Küçük’ü makamında ziyaret eden Çavuşoğlu, daha sonra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile bir araya geldi. Emir Sultan Camii’nde namaz kılıp dua eden Çavuşoğlu, ardından AK Parti İl Binası’na gelerek AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun ile görüştü.

Ziyaretlerin ardından önce Kapalı Çarşı esnafına ‘hayırlı işler’ diyen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’na burada Bursaspor forması ve atkısı hediye edildi. Sokakta bağlama çalıp türkü söyleyen müzisyeni dinleyen Çavuşoğlu, bahşiş verdi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde doludan zarar gören tarlaları incelemek ve çiftçilerle görüşmek üzere Bursa’dan ayrıldı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:35
  1. Bursaspor
  2. AK Parti
  3. Bursa
  4. Karacabey
  5. Hakan Çavuşoğlu
  6. Torun
  7. Recep Altepe
  8. Mustafakemalpaşa
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