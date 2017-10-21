Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: AK Parti’nin bir neferi olarak üzülüyorum

Üç belediye başkanının istifa süreci ile değerlendirme yapan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 'İstifalarla ilgili süreç devam ediyor. Bunları gördüğüm zaman ben de AK Parti’nin bir neferi olarak üzülüyorum. 16 yıllık bir parti, 10 milyon 500 bin civarında üyeye sahip, 12 seçimdir üst üste kazanmış, dünya lideri dediğimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde büyük Türkiye hedeflerine hizmet eden bu partiyi anlamamış, tanımamış olmak bizleri üzüyor' diye ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediye BaşkanıRecep Altepe’nin istifa etmesi yönündeki taleplerle ilgili Çavuşoğlu, “Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın söylemiş oldukları çok açık ve nettir. Bundan sonra hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Sayın Başbakanımızın söylediklerinin üzerine bir şey söylemek gereksiz olur. Son günlerde özellikle sosyal medya mecralarında ve basında bazı spekülasyonlar yapılıyor. Bunları gördüğüm zaman ben de AK Parti’nin bir neferi olarak üzülüyorum. 16 yıllık bir parti, 10 milyon 500 bin civarında üyeye sahip, 12 seçimdir üst üste kazanmış, dünya lideri dediğimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde büyük Türkiye hedeflerine hizmet eden bu partiyi anlamamış, tanımamış olmak bizleri üzüyor.

AK Parti sıradan bir parti değil, diğer partilerle mukayese edilemez. Biz milletimizle olan bağımızı seçimden seçime kuran bir parti değiliz. Milletimizle olan bağımızı her an onların nabzını tutarak, görüşünü alarak, ölçümlerde bulunarak tutuyoruz. AK Parti bir davanın da adıdır. AK Parti’de görev yapan her kimse il başkanı, ilçe başkanı, belediye meclis üyesi, bakan, AK Parti’nin bir dava partisi olduğunu bilerek bu ruha göre hareket ederler. Hal böyle olunca hiç kimse bizde makamları ve mevkileri amaç olarak görmez. Bizde ana amaç makam değil halka hizmet etmektir. Hal böyle olunca da bizdeki herkes, hangi yörede bulunuyorsa bulunsun bu dava ruhuna göre hareket etmiştir, bundan sonra da öyle hareket edecektir. Bizde kimse nefsini ve ikbalini bu davanın önüne koymaz. Çünkü bu dava çok büyük bir dava, Türkiye’nin büyük davası, güçlü olma davası, milletin kalkınma ve huzura kavuşma davası, bölgede güç olma davasıdır. Bu noktada spekülasyona gerek yok. Arkadaşlarımız uygun düşeni bu dava ruhuyla yapacaklardır. Değişmeyen tek şey değişimdir” şeklinde konuştu.

16 Nisan referandumu ile beraber yeni bir süreç ortaya çıktığını söyleyen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Anayasa değişikliği mühacenesinde AK Partimizin Genel Başkanı olarak tekrardan partinin başına döndü. Akabinde bir kongre yaşadık ve KYK’da bir değişiklik oldu. Bakanlar Kurulu ile ilgili 180 günlük bir eylem planıyla ilgili hazırlık aşaması oldu. Ondan sonraki süreçte teşkilatlar bağlamında şuana kadar 22 il başkanımız değişti, 469 ilçe kongresi yaptık ve yüzde 50’si değişmiş. Dolayısıyla bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Sonuç itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın üç belediyeyle ilgili daha evvel ayrılma talebi olmuştu, onlar hâsıl oldu. Diğer arkadaşlarımızla ilgili süreç devam ediyor, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil” şeklinde konuştu.

İşleyecek sürecin sorulması üzerine Çavuşoğlu, “Burada tarih önemli değil. Önemli olan görüşmeler neticesinde ortaya çıkacak olan son durumdur” dedi.

Recep Altepe’nin ardından Bursa’yı yönetecek ismin sorulması üzerine ise Çavuşoğlu, “Burada öyle bir şey konuşmamız mümkün değildir” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin en iyi mobilyasının İnegöl mobilyası olduğunu belirten Çavuşoğlu, “İnegöl sadece mobilya üretiminde değil mobilyanın teşhiri, ambalajı ve tanıtımıyla alakalı da çok önemli bir mesafe katetti. Adeta Türkiye’nin mobilya sektörünü tüm dünyaya tanıtan bir imaj oluşturdu. Sektördeki tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Yapılan her üretim aynı zamanda bir istihdamdır. Yapılan her ihracat ülkemiz için bir kaynaktır. Onların yaptığı üretim, faaliyet, fuarlar ülke menfaatleri açısından çok önemli. Bizler hem iktidar hem siyaset olarak onların önünü açmak noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz” dedi.



İnegöl'ün yaklaşık 1 milyar dolarlık ticaret hacmi, kültürü, turizmi, zirai ve tarım alanındaki üretim kapasitesi, ürün kalitesiyle çok önemli bir merkez olma yolunda hızla ilerlediğini ifade eden Çavuşoğlu, “Biz de bundan onur duyuyoruz. Sanayicilerimize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.