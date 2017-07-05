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Başbakan Yardımcısı Canikli açıkladı! Yüzde 800 arttı

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 'Bu yıl şu ana kadar 1 milyon 100 bin net istihdama ulaşıldı.' dedi. Bu da, 2016'nın tamamına göre ortalama yüzde 800'lük bir artış anlamına geliyor.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:56
Başbakan Yardımcısı Canikli açıkladı! Yüzde 800 arttı

Başbakan Yardımcısı Canikli, yaptığı açıklamada, yıl içinde enflasyonda ufak tefek yükselişler olabileceğini, buna karşın genel anlamda düşüş trendinin sürerek yıl sonunda tek haneli rakamların yakalanacağını söyledi.

Enflasyondaki düşüşün yüksek büyüme rakamlarının yakalandığı bir dönemde gerçekleşmesinin önemine işaret eden Canikli, "Türkiye gibi ülkelerde belli bir rakamın üstünde büyüme oranı yakaladığınızda bu durum enflasyonun artmasını da beraberinde getirebiliyor. Türkiye'de, yüksek büyümeye rağmen enflasyonun düşmesi çok kıymetli bir gelişmedir." diye konuştu.

İSTİHDAMDA DURUM

Canikli, işsizlik oranına da değinerek, "2016 yılında net istihdam sayısı 137 bindi, bu yıl şu ana kadar 1 milyon 100 bin net istihdama ulaşıldı." dedi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:56
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